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Bahşiş alamayan davulcu binanın asansörüne tuvaletini yaptı

Kadıköy'de bir davulcu bahşiş toplamak için girdiği binanın asansörüne tuvaletini yaptı. Blok yöneticisi Alper Üstündağ, "Apartman sakinlerinin belki de para vermemesi nedeniyle böyle bir tepki göstermek son derece terbiyesizce ve saygısızca" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2025 21:55, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 21:56
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Bahşiş alamayan davulcu binanın asansörüne tuvaletini yaptı

Olay, Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi'ndeki Çamlık İntaş Sitesi K Blok'ta yaşandı. Bahşiş almak için siteye gelen davulcu, asansöre tuvaletini yaptı. O anlar asansörün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Kamerayı takmamızın asıl sebebi, apartmanın asansör kabinlerine düzenli olarak birilerinin idrarını yapmasıydı"

Olayla ilgili konuşan blok yöneticisi Alper Üstündağ, "Dört sene önce yönetici olarak göreve geldik. Dört sene önce geldiğimizde apartman 42 senelik olmasına rağmen kameraya izin verilip verilmemesi konusunda tartışmalar vardı. Kamerayı takmamızın asıl sebebi, apartmanın asansör kabinlerine düzenli olarak birilerinin idrarını yapmasıydı. Biz kamerayı taktıktan sonra bunun önüne geçtik ve uzun süredir böyle bir olay yaşamıyorduk" dedi.

"2025 yılında bir davulcunun asansör kabinine gelip idrarını yapması kadar saçma bir şey olamaz"

Yaşanan olayın çok talihsiz olduğu belirten Üstündağ, "Apartmana giren bir davulcunun asansör kabinine idrarını yapması gerçekten çok talihsiz bir durum. İnsanların ne yapmak istediklerini, konuyu nereye vardırmak istediklerini bilmiyoruz. 2025 yılında bir davulcunun asansör kabinine gelip idrarını yapması kadar saçma bir şey olamaz. Sorumlulukların en alttan başlaması gerektiğini düşünüyorum. Davul sesi duymamamıza rağmen onların gelip para toplamasına anlayış gösteriyorum. Ancak apartman sakinlerinin belki de para vermemesi nedeniyle böyle bir tepki göstermek son derece terbiyesizce ve saygısızca. Umarım insanlarımız biraz daha sorumluluk sahibi ve bilinçli olur. Böyle bir olayı asla kabul edemiyorum. Bir davulcunun apartmana girip para toplamaya çalışması, istediği parayı alamayınca da asansör kabinine idrarını yapması gerçekten çok büyük saygısızlık. Hem yazık hem de günah. Üstelik bunu iftar vaktinde yaparak görevlimize büyük bir yük bindirdi. Görevlimiz iftar saatinde onun yaptığı idrarı temizlemek zorunda kaldı. Davulcu, bu hareketiyle bir başkasının hakkına girmiş oldu. Yazık, umarım ki bir sonuç alırız" şeklinde konuştu.

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