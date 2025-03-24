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Kurtulmuş: İstikrarsızlığı Özendirici Sözler Hoş Görülmez

Kurtulmuş, TBMM'nin demokratik katılımın güçlü olduğu bir merkez olduğunu vurguladı ve istikrarsızlık teşvikine karşı uyardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2025 22:20, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 22:21
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Kurtulmuş: İstikrarsızlığı Özendirici Sözler Hoş Görülmez

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Siyasi ve ekonomik istikrarını sağlamış bir ülke olarak, bu istikrarı daha fazla pekiştirmek ve yolumuza devam etmek zorundayız. Dolayısıyla ülkemizde istikrarsızlığı özendirecek hiçbir sözün, hiçbir çabanın milletimiz tarafından takdir edilmeyeceğinin, hoş görülmeyeceğinin bilinmesini de arzu ederim." dedi. Kurtulmuş, TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen iftar programında Meclis personeliyle bir araya geldi. Buradaki konuşmasında, Meclis faaliyetlerinin görünmez kahramanları olan çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, ramazanın herkese huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

TBMM'nin Kurumsal Kapasitesi ve Demokratik Katılım

TBMM'nin, nice yoğun çalışmaları gerçekleştirdiğini anımsatan Kurtulmuş, "Şüphesiz, millet adına karar alma, millet adına TBMM Genel Kurulu'nda yasaları çıkarma, millet adına denetleme yetkisini yerine getirme görevi milletvekillerimizin. Ama 600 milletvekilimizin arkasında, Meclisin bütün bu çalışmalarının görünmez kahramanları olan sizlersiniz." dedi. Farklı birimlerde büyük bir fedakarlıkla, maharetle üzerine düşen sorumlulukları yerine getiren ve bu kutsal çatı altında ortak Meclis iradesinin gerçekleşmesine katkıda bulunan bireyler olarak her birinize teşekkür ediyorum.

Demokrasimizin Gücü ve İstikrarın Önemi

Kurtulmuş, Meclisin, kurumsal kapasitesi itibarıyla dünyanın en önemli, en saygın meclislerinden biri olduğunu ve bunu yurt dışına yaptıkları temaslarda da açıkça gördüklerini vurgulayarak, "Hiç şüphesiz, yıllar içerisinde oluşan bu kurumsal kapasitenin gerçekleşmesinde yüzlerce, binlerce insanın emeği, bugün devam eden faaliyetlerde de her birinizin çok önemli katkıları söz konusudur." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin ve dünyanın fevkalade önemli bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Kurtulmuş, bu durumun, TBMM'nin rolünün ve gücünün daha fazla artacağı bir döneme girileceğini gösterdiğini söyledi. Kurtulmuş, Meclisin, bölgedeki ülkelerle kıyaslandığında, istikrarlı bir demokrasinin merkezi olmak bakımından fevkalade önem taşıdığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • Türkiye'yi birçok ülkeden ayırt eden temel özelliklerimizden birisi, bedeli çok ağır ödenmiş bir demokrasiye sahip olmamızdır.
  • Bu çerçevede 15 Temmuz gecesinde Meclisin direnişini kırmak için yapılan saldırıların nişanesi, göstergesi olan bombalanan alanı, bir müze gibi saklıyoruz.
  • 15 Temmuz akşamından geriye kalan o bombanın izleri, Türkiye demokrasisinin milletiyle, meclisiyle hep birlikte nasıl demokrasiyi savunabilen güçlü bir iradeye sahip olduğunun da en güzel göstergesidir.


İstikrar ve Birlik İçin Çalışmalar

Kurtulmuş, birlik ve beraberliğin artırılarak sürdürülmesi için ramazanın önemine dikkati çekerek, "Bu akşam Türkiye'nin her yerinde buna benzer on binlerce, belki daha fazla iftar sofraları kuruldu ve bu iftar sofralarında bütün halkımız ellerini açarak ülkesinin, milletinin, kendisinin ve ailesinin hayırlı, güzel gelecekleri için dualar etti." dedi. Ramazan Bayramı'nın da birlik ve beraberlik bağlarını kuvvetlendirmek için önemli fırsatlardan olduğunu dile getiren Kurtulmuş, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:"Önümüzdeki Ramazan Bayramımızın, bu ayda yakaladığımız manevi iklimi daha da pekiştirmesini, kardeşliğimizi, dostluğumuzu, birliğimizi artırmasını Cenabıallah'tan temenni ediyorum." Her birinizi kalp gözü uyanıklığıyla olayları en iyi şekilde kavramak ve Türkiye'nin geleceğini en güzel şekilde kurgulamak için hep birlikte gayret etmeye davet ediyorum.

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