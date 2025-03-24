Saldırıya Uğrayan Şehzade Camii Teravih Namazında Doldu

İstanbul'un sembol camilerinden biri olan ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından 16. yüzyılda yaptırılan Şehzade Camii'nde bu akşam manevi birlik ve dayanışma dikkat çekti.

Şehzade Camiinin Mezar Taşları Kırıldı, Tarihi Doku Zarar Gördü

16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından oğlu Şehzade Mehmed adına yaptırılan cami, protesto yürüyüşü sırasında çıkan arbede sonucu zarar gördü. Caminin bahçesinde yer alan tarihi mezar taşlarının bazıları kırıldı, çevre duvarlarında tahribat oluştu. Olaylar, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken birçok kişi ibadet yerlerinin ve tarihi yapıların siyasetin hedefi haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Vali Gül Camiye Giderek İncelemelerde Bulundu

Gelişmelerin ardından İstanbul Valisi Davut Gül, gün içinde Şehzade Camii'ni ziyaret ederek cami görevlilerinden ve yetkililerden bilgi aldı. Vali Gül, caminin gördüğü zararın kısa sürede giderileceğini belirtti ve "İstanbul'un manevi değerleri asla sahipsiz değildir" mesajı verdi.

Büyük Doğu Akıncıları Derneği Üyeleri Camiye Davet Edildi

Saldırı sonrası Büyük Doğu Akıncıları Derneği'nin Gençlik Teşkilatı, tepki göstermek amacıyla üyelerini ve gönüllülerini bu akşam teravih namazı için Şehzade Camii'ne davet etti. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıya çok sayıda genç katılım sağladı. Cami, akşam saatlerinden itibaren doldu; cemaatin bir bölümü namazı avluda ve cami dışında eda etti.

"Camiler Ortak Değerimizdir" Mesajı

Teravih namazı sonrası açıklama yapan bazı gençler, "Camiler siyasetin değil, milletin ortak değeridir. Saldırılar bizi bu değerlerden uzaklaştıramaz" ifadelerini kullandı. Gençlerin sessiz ve olgun tavırları, provokasyonlara karşı toplumun sağduyulu duruşunu simgeledi.

Güvenlik Önlemleri Alındı, Herhangi Bir Taşkınlık Yaşanmadı

Cami çevresinde İstanbul Emniyeti tarafından alınan düşük profilli ama etkili güvenlik önlemleri sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Katılımın yüksek olması nedeniyle çevrede zaman zaman yoğunluk oluştu.

Tarihi Şehzade Camii, saldırının ardından adeta bir birlik ve dayanışma mesajına sahne oldu. Gençlerin gösterdiği ilgi, toplumsal hassasiyetin güçlü bir şekilde sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.