25 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanlığının düzenlediği "21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği Paneli"ne ve Edirne Valiliği tarafından düzenlenen "Büyük Edirne İftar Programı"na katılacak.

(Ankara/12.00/Edirne/18.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Sektör Buluşması ve Protokol İmza Töreni'ne iştirak edecek, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle iftarda bir araya gelecek.

(Bursa/14.30/15.00/17.00/18.00/19.27)

2- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- DEM Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Petar Dilov ile görüşecek, Bulgaristan ticaret heyetiyle bir araya gelecek ve beraberindeki heyetle Türk-Bulgar iş dünyası temsilcileriyle iftarda buluşacak.

(Sofya)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde Trabzonlu Siyaset, Bürokrat ve İş İnsanları ile İftar Programı'nda bir araya gelecek.

(Ankara/19.12)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye resmi ziyarette bulunacak.

(Washinghton)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığının düzenlediği "21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği Paneli"ne katılacak.

(Ankara/12.00)

SPOR

1- Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Belarus ile Pendik Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

2- 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Lig maçında Romanya'ya konuk olacak.

(Targovişte/18.30)

3- Galler'de düzenlenen UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Elit Tur etabındaki üçüncü ve son maçında Türkiye, Galler ile karşı karşıya gelecek.

(Wrexham/22.00)

4- THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Paris Basketbol takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

5- Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

6- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunun altıncı ve son haftasında; J Grubu'nda Galatasaray, Manisa Basket'i konuk edecek, K Grubu'nda ise Aliağa Petkimspor, İtalya'nın Pallacanestro Reggina ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.30/Reggio Emilia/22.00)

7- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonu, final karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Rize/15.00)