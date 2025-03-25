Özgür Özel: Yarın son kez Saraçhane'de buluşacağız

Özgür Özel "Kimin aday olacağına partinin genel başkanı, yönetim kurulu, milletvekillleri karar vermek yerine Türkiye'de ilk kez, dünyada çok kullanmayan yöntemle adayı kendi üyelerimizle belirlemeye karar verdik. 31 Mart'da demokrasi devrimini gerçekleşmeye hazırlanırken, hazımsızlar Ekrem Bey büyük destek alacağından, ön seçim oylarından korkarak hızla harekete geçtiler. Açtıkları 5 dava yetmezmiş gibi, Ekrem Başkanımızın 35 yıl önce İstanbul Üniversitesi'nin ilanla çağırdığı, fark derslerini verdiği, transkripti elinde, diplomsı elinde bir durumda iken 31 yıl sonra Ekrem Başkan'ın diplomasını bir gecede iptal ettiler." dedi.

"BUNLARIN YAPTIKLARINA KARŞI ELİMİZ ARMUT TOPLAYAMAZDI"

Özel'in açıklamalarından satır başları:

Şimdi gençler okullarda eylem yapınca, boykot yapınca, derslere girmeyince onlara vizeleri hatırlatanlar var. Öğrenciler diyor ki, 'vizenin ne kıymeti var, diplomanın garantisi yok'. Biz Erdoğan'ın bu diploma iptaline ertesi sabah ise Ekrem Başkanı evinden, eşinin evlatlarının yanından ve İstanbul'dan koparmalarına şahit olduk ama buna teslim olmadık, olmayacağız.

Bunların yaptıklarına karşı elimiz armut toplayamazdı. Tayyip Bey'in hakimi, savcısı var, ona biat edenler var. Arkasında güçlü medya grupları, arkasında sağlam iş adamları var. Biz Ekrem Başkanı kime emanet edeceğiz dedik, baktık Ekrem Başkanın da bizim de arkamızda gençler var, emekliler var, emekçiler var koskoca bir İstanbul var Türkiye var.

Dün yapılan seçimle 1 milyon 750 bin CHP üyesi sandık başına koştu. 1 milyon 653 bini oy kullanarak Ekrem İmamoğlu'na oy verdi. Kesin sonuç; 1 milyon 653 bin 887. Esas darbe sabahı kalkıp da 'artık Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayı değil tüm Türkiye'ye emanettir' deyip her sandığın başına dayanışma sandığı koyduktan sonra elinde koltuk değneği ile engelli arabasıyla, kimi anasının kucağında, kimi anasının karnında sandık başına koştu Türkiye. Dün 13 milyon 844 bin 70 oy kullanıldı dayanışma sandıklarında.

"EKREM BAŞKAN DA SARAÇHANE'Yİ SELAMLIYOR"

Toplam kullanılan 1,5 milyon oy adına şu anda odasına gelen televizyondan sizi izleyen ve dronedan sizi gören Ekrem İmamoğlu'na selam olsun. Ekrem Başkan görüyor musun? Bu meydan seni selamlıyor. Biliyorum onu elini bir göğsüne koyuyor, bir dudaklarına götürüyor, Ekrem Başkan da Saraçhane'yi selamlıyor, Türkiye'yi selamlıyor.

Bugün Ekrem Başkan 1 haftadır ilk kez televizyona baktı ve orada kendine emanet Saraçhane'yi, kendi ömrünü feda etmeye hazır olan siz gençleri İstanbul'u gördü, onun da yiğitleri, arslanları, canları sizlersiniz.

"KAYYUM GELMESİN DİYE SARAÇHANE'NİN İHTİYACI VAR SARAÇHANE'DEYİZ"

Bu gece polisimizle çatışmadan, onların da üst düzey dikkatiyle hep birlikte güvenle dağılıyoruz. Yarın akşam son kez Saraçhane'de buluşacağız. Taksim'de ağaçlar kesilirken Gezi'nin bize ihtiyacı vardı Gezi'deydik. Bugün kayyum gelmesin diye Saraçhane'nin ihtiyacı var Saraçhane'deyiz. Elele, gönül gönüle.