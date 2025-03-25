Türkiye'nin Kuzey ve Batısında Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey ve batı bölgelerinde yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın kuzey ve batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde sağanak yağışlar görülebilir. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. İşte 25 Mart 2025 için bölge bazında hava durumu tahminleri:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 27°C - Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 25°C - Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C - Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C - Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C - Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C - Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C - Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C - Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK °C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu. Rize ve Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 25°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatler ile akşam saatlerinden sonra yağmurlu

SAMSUN °C, 19°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu

KARS °C, 10°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 21°C - Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C - Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C - Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 21°C - Az bulutlu ve açık



