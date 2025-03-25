Ankara'da İBB Soruşturması Protestosunda 2 Polis Yaralandı

Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasına karşı düzenlenen izinsiz gösterilerde iki polis memuru yaralandı. Barikat kurarak güvenlik güçlerine saldıran göstericilerden 44 kişi gözaltına alındı.

Çankaya Belediyesi Önündeki Toplanma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek isteyen bir grup, Çankaya Belediyesi önünde bir araya geldi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bu gösterilere katılan kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı.

Göstericilerin Polisle Çatışması

İnce'nin alandan ayrılmasının ardından bazı göstericiler, Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki polis barikatını aşmaya çalıştı ve polise mukavemette bulundu. Polis ekipleri, farklı zamanlarda megafonla gruba seslenerek dağılmaları için uyarılarda bulundu. Eylemcilere megafonla seslenen polis yetkilileri, protestocular arasında "provokatörlerin" olduğunu ve polise taş ile şişe atıldığını belirtti.

Polis Müdahalesi ve Sonuçları

Tüm uyarılara rağmen dağılmayan grup, polis ekiplerine havai fişek, taş ve cam şişe attı. Bu esnada iki polis memuru yaralandı. Polis ekiplerine saldıran gruba, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi. Ara sokaklara dağılan ve ardından tekrar toplanmaya çalışan bazı göstericiler, polis ekipleri tarafından engellendi. Olaylarda gösterilere katılan 44 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayların Ardından Temizlik Çalışmaları

Göstericilerin dağıldığı alanlarda oluşan çöp yığınları belediye ekiplerince temizlendi. Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek bilgi aldı.



