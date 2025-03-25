FETÖ Firarisi Akın İpek'in Köşkleri Açık Artırmaya Çıkıyor

SGK Geri Ödeme Listesine 16 Yeni İlaç Eklendi
SGK Geri Ödeme Listesine 16 Yeni İlaç Eklendi
Bayram kombinleri Panço'da
Bayram kombinleri Panço'da
Sponsorlu İçerik
'Küfürlü' yayın yapanlara en ağır cezalar uygulanacak
'Küfürlü' yayın yapanlara en ağır cezalar uygulanacak
Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılarla görüşecek
Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılarla görüşecek
AÖL 2024-2025 2. Dönem Sınav Soruları Yayınlanıyor
AÖL 2024-2025 2. Dönem Sınav Soruları Yayınlanıyor
Ankara'da İBB Soruşturması Protestosunda 2 Polis Yaralandı
Ankara'da İBB Soruşturması Protestosunda 2 Polis Yaralandı
Türkiye'nin Kuzey ve Batısında Sağanak Yağış Bekleniyor
Türkiye'nin Kuzey ve Batısında Sağanak Yağış Bekleniyor
Ticaret Bakanı Bolat: X-ray Tarama Ücreti Yok
Ticaret Bakanı Bolat: X-ray Tarama Ücreti Yok
Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki yağdı
Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki yağdı
Erdoğan'ın annesine küfür edildi. 43 provokatör yakandı
Erdoğan'ın annesine küfür edildi. 43 provokatör yakandı
Özgür Özel: Yarın son kez Saraçhane'de buluşacağız
Özgür Özel: Yarın son kez Saraçhane'de buluşacağız
İkinci Elde En Hızlı Satılan Modeller
İkinci Elde En Hızlı Satılan Modeller
Ekonomi Yönetiminden Stopajda İndirim Hamlesi
Ekonomi Yönetiminden Stopajda İndirim Hamlesi
MEB ve MSB'den İşbirliği: Ders Kitaplarına Yeni Haritalar Eklenecek
MEB ve MSB'den İşbirliği: Ders Kitaplarına Yeni Haritalar Eklenecek
Kurtulmuş: İstikrarsızlığı Özendirici Sözler Hoş Görülmez
Kurtulmuş: İstikrarsızlığı Özendirici Sözler Hoş Görülmez
Erdoğan: Eğitim Kurumlarımızı Avrupa Standartlarına Eriştirdik
Erdoğan: Eğitim Kurumlarımızı Avrupa Standartlarına Eriştirdik
Saraçhane'de İzinsiz Gösterilerde 284 Kişi Gözaltına Alındı
Saraçhane'de İzinsiz Gösterilerde 284 Kişi Gözaltına Alındı
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Ette Tek Tırnaklı Eti Skandalı
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Ette Tek Tırnaklı Eti Skandalı
İstanbul'da CHP ve Vali Gül Arasında Önemli Görüşme
İstanbul'da CHP ve Vali Gül Arasında Önemli Görüşme
Borsa Günü Yüzde 2,82 Artışla Tamamladı
Borsa Günü Yüzde 2,82 Artışla Tamamladı
Erdoğan: Milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamayın
Erdoğan: Milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamayın
İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında Yeni Gelişme
İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında Yeni Gelişme
'Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Girdi' İddiasına Açıklama
'Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Girdi' İddiasına Açıklama
DMM ve Ankara BB'den 'konser soruşturması' açıklaması
DMM ve Ankara BB'den 'konser soruşturması' açıklaması
Akaryakıt Fiyatları Yükseliyor: Benzine Zam Geldi
Akaryakıt Fiyatları Yükseliyor: Benzine Zam Geldi
İçişleri Bakanı'ndan Polis memurlarına tebrik
İçişleri Bakanı'ndan Polis memurlarına tebrik
Bakan Yerlikaya: Gösterilerde 123 Polis Yaralandı
Bakan Yerlikaya: Gösterilerde 123 Polis Yaralandı
Şişli kayyumu göreve başladı. İlk fotoğraf paylaşıldı
Şişli kayyumu göreve başladı. İlk fotoğraf paylaşıldı
Kariyer Büro Sendikası'ndan Tepki: Düzenleme Çalışma Barışını Bozacak
Kariyer Büro Sendikası'ndan Tepki: Düzenleme Çalışma Barışını Bozacak
Euro Kuru Yükseldi, Otomobil Fiyatlarına Ara Zam Geldi
Euro Kuru Yükseldi, Otomobil Fiyatlarına Ara Zam Geldi
Ana sayfaHaberler Yaşam

FETÖ Firarisi Akın İpek'in Köşkleri Açık Artırmaya Çıkıyor

FETÖ firarisi Akın İpek'e ait Beyaz ve Kahverengi Köşk, yeniden satışa sunuldu. Açık artırma 6 Mayıs'ta yapılacak.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 25 Mart 2025 09:12, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 09:17
Yazdır
FETÖ Firarisi Akın İpek'in Köşkleri Açık Artırmaya Çıkıyor

FETÖ'nün finans sorumlularından ve firari olan Akın İpek'e ait, İstanbul Boğazı'ndaki el konulan iki köşk yeniden satışa çıkarıldı.

Beyaz Köşk ve Kahverengi Köşk, geçen yıl 750 milyon lira bedelle satışa sunulmuştu. Bu yıl ise açık artırmada başlangıç fiyatı 950 milyon lira olarak belirlendi. Açık artırma, 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

15 Temmuz darbe girişimi ve Akın İpek'in köşkleri

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen için,

"Gülen'in bir gülümsemesine tüm varlığımı bağışlarım"

sözleriyle tanınan Akın İpek'in İstanbul Boğazı'ndaki köşkleri yeniden satışa çıkarıldı.

Geçen yıl 750 milyon liraya satışa çıkarılmıştı

Akın İpek'e ait olan Koza-İpek Holding'in tüm iştirakleri, darbe girişiminin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçmişti. Akın İpek'in sahip olduğu gayrimenkuller arasında dünyanın en güzel ve pahalı emlaklarından biri olan Beyaz Köşk ile Kahverengi Köşk de yer alıyordu.Bebek semtinde bulunan bu iki köşk, geçen yıl 27 Haziran'da 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden açık artırmaya çıkarılmıştı. Ancak iki köşk için de alıcı çıkmamıştı.

Koza-İpek Holding'in mal varlığı Türkiye Varlık Fonu'na geçti

Koza-İpek Holding'in sahip olduğu mal varlığı, Ağustos 2024'te ise Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) geçti. TVF'nin kontrolündeki Koza-Altın İşletmeleri AŞ'nden bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama gönderildi ve Beyaz Köşk ile yanındaki Kahverengi Köşk'ün yeniden satılacağı belirtildi.

KAP'a yapılan açıklama

Koza-İpek İşletmeleri'nin KAP'a gönderdiği açıklama şöyle:

"Yönetim Kurulumuz, Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132 -133 parsel'de bulunan gayrimenkulümüzün satışının yapılması amacıyla; Muhammen bedel olan 950.000.000 TL+KDV'den az olmamak kaydıyla, gayrimenkul satış şartnamesi ile ihale düzenlenmesi ve ihale sürecini yönetmek üzere 'İhale Komisyonu' kurulmasına, ihalenin 06.05.2025 tarih ve saat 14:00'de, şirketimiz adresi olan Uğur Mumcu mahallesi FSM Bulvarı N310 Yenimahalle Ankara adresinde, açık teklif - açık arttırma yoluyla yapılmasına, oy birliği ile karar vermiştir."


Beyaz Köşk, ikinci derece eski eser niteliğinde

KAP açıklamasında yer alan 1259 ada ve 132 parsel, 2 bin 700 metrekarelik bir tapu alanına sahip. 133'üncü parsel ise 391 metrekarelik bir tapu alanına sahip.Sözcü'de yer alan habere göre satışa konulan Beyaz Köşk, ikinci derece eski eser niteliğinde. İki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve teras olmak üzere toplamda 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanına ve 208 metrekare terasa sahip.Kahverengi Köşk ise zemin ve normal kattan oluşuyor ve brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanına sahip.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber