İstanbul Boğaz Komutanlığı'nın Stratejik Deniz Operasyonları

İstanbul Boğaz Komutanlığı'nın bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla yürüttüğü deniz harekatları ve uluslararası işbirlikleri, Türkiye'nin Karadeniz'deki stratejik önemini bir kez daha vurguluyor. İstanbul Boğaz Komutanlığı, deniz güvenliğini sağlamak amacıyla ileri teknoloji görüntüleme cihazlarına sahip gemi ve helikopterlerle 7 gün 24 saat gözetleme faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çalışmalar, Karadeniz ve İstanbul Boğazı'ndaki güvenlik risklerini en aza indirmek açısından büyük önem taşıyor. Boğaz'da 11 farklı mevkide 16 bağlı birlikle faaliyet gösteren komutanlığın temel görevleri arasında, İstanbul Boğazı ve yaklaşma sularında deniz hak ve menfaatlerini korumak, Montrö Sözleşmesi'nin hükümlerini uygulamak ve doğal afetlerde insani yardım operasyonlarını yürütmek yer alıyor. Ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle sürüklenen mayınların oluşturduğu tehditlere karşı hassas mayın gözcülüğü de yine komutanlığın aralıksız sürdürdüğü faaliyetler arasında bulunuyor.

İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı'nın Açıklamaları

İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, komutanlığın yürüttüğü faaliyetlere ilişkin Beykoz'da bulunan komutanlıkta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tuğamiral Akarı, İstanbul Boğaz Komutanlığı'nın, Türkiye'nin deniz hak ve menfaatlerinin korunmasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Yaklaşık bir yıldır komutanlığını yaptığım İstanbul Boğaz Komutanlığı, gerek üstlendiği misyon gerekse icra ettiği görevler açısından ülkemizin Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerinin korunması yönünde önemli bir rolü yerine getirmektedir." dedi. Komutanlığın, kuruluşundaki birliklerle her an savaşa hazır olma görevinin yanı sıra İstanbul Boğazı'nda Montrö Sözleşmesi hükümlerinin uygulandığının takibinden de sorumlu olduğunu kaydeden Akarı, "Rusya-Ukrayna arasında vuku bulan savaş nedeniyle Montrö Boğaz Sözleşmesi'nin uygulanmasındaki hassasiyet de artmıştır." diye konuştu.

Karadeniz'de Mayın Temizleme Operasyonları

Karadeniz'de Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle sürüklenen mayınların oluşturduğu tehditlere karşı hassas mayın gözcülüğü ve Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) harekatları düzenlendiğine dikkati çeken Akarı, şöyle devam etti:

Bu harekat kapsamında taktik komutamıza verilen gemilerimizle bugüne kadar 24 bin saatin üzerinde seyir gerçekleştirildi.

Deniz hava unsurlarımızla yaklaşık 1000 sortide 5 bin saatin üzerinde uçuş icra edildi.

Tespit edilen mayınlar SAS görev timleri tarafından zararsız hale getirildi.

İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Akarı, Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan'la oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu'nun İstanbul'da imzalanan Mutabakat Muhtırası kapsamında faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. MBS komutasının 15 Ocak 2025'te yapılan komite toplantısıyla Bulgaristan'a devredildiğini aktaran Akarı, komutanlığını üstlendiği MCM Black Sea Görev Grubu'yla bugüne kadar 3 aktivasyon periyodunda Batı Karadeniz'de Mayın Karşı Tedbirleri harekatları, tatbikat ve eğitimler icra ettiklerini bildirdi.

Doğal Afetler İçin Özel Birim

İstanbul Boğaz Komutanlığı, yangın ve deprem gibi doğal afetler ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla bünyesinde özel birimler bulunduruyor. Komutanlık, afet durumlarında çadır kurma ve lojistik destek sağlama görevlerini üstlenirken KBRN tehditlerine karşı özel çadırlar kurup, güvenli alanlar oluşturabiliyor. Bu faaliyetlerin yalnızca kışla içinde değil, gerekli durumlarda ve talep gelmesi halinde Beykoz halkı için de yürütülebileceği ifade ediliyor.