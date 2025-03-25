Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama

Gaziantep merkezli 5 ilde gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonu sonucunda 3 zanlı tutuklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medya üzerinden alışveriş yapan vatandaşları sahte ödeme linkleriyle dolandıran kişilere karşı çalışma yürüttüğü belirtildi. Gaziantep merkezli olarak Adana, Uşak, Karabük ve Şanlıurfa'da 8 adrese düzenlenen operasyonda, 6 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 6 sim kart ve 11 banka kartı ele geçirildi. Ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonun Detayları

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu tür operasyonlar, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlenmekte olup, sosyal medya ve internet üzerinden yapılan alışverişlerde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Ele Geçirilen Deliller

6 cep telefonu

1 dizüstü bilgisayar

6 sim kart

11 banka kartı

Bu operasyon, dolandırıcılık olaylarına karşı alınan önlemlerin ve gerçekleştirilen çalışmaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.



