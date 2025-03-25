Miras için öz kardeşine kıydı! Karısıyla birlikte tutuklandı

Olay, 24 Mart günü Yumurtalık'ın Asmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aileden kalan miras yüzünden aralarında husumet olan Yunus Y. (42) ve ağabeyi A.Y. (44) tarlada karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

BIÇAKLA SALDIRIP, KURŞUN YAĞDIRDI

Çıkan olayda A.Y., kardeşine önce bıçakla saldırıp sonra da silahla defalarca ateş açıp öldürdü. Olayın ardından jandarma ekipleri şüpheli A.Y. ve eşi S.Y.'yi yakaladı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından şüpheli çift çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.