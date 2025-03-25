Miras için öz kardeşine kıydı! Karısıyla birlikte tutuklandı
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde miras yüzünden çıkan kavgada kardeşi Yunus Y.'ye bıçakla saldırıp daha sonra da silahla öldüren ağabey A.Y. ve karısı S.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 09:59, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 09:55
Olay, 24 Mart günü Yumurtalık'ın Asmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aileden kalan miras yüzünden aralarında husumet olan Yunus Y. (42) ve ağabeyi A.Y. (44) tarlada karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
BIÇAKLA SALDIRIP, KURŞUN YAĞDIRDI
Çıkan olayda A.Y., kardeşine önce bıçakla saldırıp sonra da silahla defalarca ateş açıp öldürdü. Olayın ardından jandarma ekipleri şüpheli A.Y. ve eşi S.Y.'yi yakaladı.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından şüpheli çift çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.