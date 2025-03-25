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Altın Fiyatları Yükselişe Geçti

Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı ve şu anda 3.684 lira seviyesinde. Çeyrek altın 6.100, Cumhuriyet altını ise 24.290 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 10:01, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 10:00
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Altın Fiyatları Yükselişe Geçti

İstanbul (AA) - Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3.684 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 3.677 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3.684 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6.100 liradan, Cumhuriyet altını 24.290 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,1 primle 3.016 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin Korumacı Ticaret Tutumu ve Etkileri

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürürken, ABD'nin korumacı ticaret tutumuna ilişkin belirsizliklerin yanı sıra enflasyon ve resesyon endişeleri de güvenli liman talebini desteklemeye devam ediyor. ABD basınında yer alan haberlerde, Beyaz Saray'ın 2 Nisan'da açıklanacak karşılıklılık esaslı tarifeleri daraltarak bazı sektörleri muaf tutabileceği belirtildi. Öte yandan, Trump, otomobil ve ilaç gibi sektörlere yönelik tarifeleri de yakında açıklayabileceğini kaydetti.

Analistlerin Takip Ettiği Veriler

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getiriyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3.040 dolar seviyesinin direnç, 3.000 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydettiler.

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