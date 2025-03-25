Yola Fırlayan Çocuğa Motokurye Çarptı
Kestel ilçesinde cadde üzerinde seyreden motokuryenin, aniden önüne çıkan çocuğa çarptığı anlar sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 10:22, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 10:40
Bursa'nın Kestel ilçesinde seyreden bir motokurye, Zeybek Çıkmazı Sokak'a giriş yaptı.
Kuryenin cadde boyu ilerlediği sırada, arkadaşlarıyla oyun oynayan bir çocuk yola fırladı.
ÇOCUĞA ÇARPTI
Motokurye ise, aniden park halindeki arabanın arasından çıkan çocuğa çarptı.
Motosiklet sürücüsü ve küçük çocuk yerde sürüklendi.
KAZA ANLARI KAMERADA
Kaza anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, çocuğun hızla yola çıktığı ve motosikletin ona çarptığı anlar kaydedildi.