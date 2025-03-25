Yola Fırlayan Çocuğa Motokurye Çarptı

Görüntülerde, çocuğun hızla yola çıktığı ve motosikletin ona çarptığı anlar kaydedildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyreden bir motokurye, Zeybek Çıkmazı Sokak'a giriş yaptı.

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