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LÖSEV'den Lösemili Ailelere Umut Dolu Yardım

LÖSEV, lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine hem maddi hem manevi destek sunarak onların yükünü hafifletmeye devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 10:34, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 10:35
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LÖSEV'den Lösemili Ailelere Umut Dolu Yardım

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemiyle mücadele eden çocuklara ve ailelerine ihtiyaçları oranında 75-100 bin lira arasında yardım çekleri dağıttı. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklara ve ailelerine hem maddi hem manevi destek sağlayan LÖSEV, sadece çocukların sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı olmakla kalmıyor, onların sosyal ve maddi ihtiyaçlarını karşılayarak ailelerin yükünü de hafifletiyor. LÖSEV, bu yıl da yüzlerce aileye, ihtiyacı oranında 75-100 bin lira arasındaki yardım çeklerini ulaştırmaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce aileye umut olan yardım çekleri için vakfa teşekkür mesajları geliyor.

Adana'da Yaşayan Buğlem'in Annesinden Teşekkür

Bunlar arasındaki Adana'da yaşayan 3 yaşındaki Buğlem'in annesi, yaşadıkları süreci anlattığı mesajında, "Ziyaretleri, destekleriyle LÖSEV yetkilileri bizi hiç yalnız bırakmadı. Her şey için Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde yalnız hissetmiyoruz." ifadeleri yer aldı.

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