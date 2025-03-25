Kayseri'de Annesini Öldüren Kız Tutuklandı

Kayseri'de yaşanan trajik bir olayda, 17 yaşındaki M.C., annesi Tuşan Ceylan'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Olay, 23 Mart'ta Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde meydana geldi. Anne ve oğul arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve M.C., annesini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Tuşan Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceylan'ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze ailesine teslim edilerek Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. M.C., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Kardeşinin Trajik Ölümü

Öte yandan, Tuşan Ceylan'ın kardeşi Doğan Ceylan'ın, 2023 yılının Haziran ayında ailesiyle birlikte Yamula Barajı kıyısına pikniğe gittiği öğrenildi. Küçük oğlunun otomobilde oynarken el frenini indirmesi sonucu araç suya girdi. Oğlunu otomobilden çıkarıp kurtaran Doğan Ceylan ise boğularak yaşamını yitirdi. Bu olaylar, aile için büyük bir trajediye dönüştü.