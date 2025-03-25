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Ekonomik boykotlar Türkiye'yi krize sürükler mi?

Ekonomik boykotlar, yanlış uygulandığında bir ülkenin finansal sistemine ciddi zarar verebilir. Finans uzmanları, paranın sistemde kalması gerektiğini vurgularken, kontrolsüz para çekiminin ekonomide büyük bir küçülmeye sebep olabileceği konusunda uyarıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2025 10:59, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 11:02
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Ekonomik boykotlar Türkiye'yi krize sürükler mi?

Son dönemde Türkiye'de ekonomik boykot çağrıları gündemi meşgul ederken, finans uzmanları ve ekonomistler bu tür hareketlerin yanlış uygulanması halinde büyük ekonomik sorunlara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle bireylerin bankalardan paralarını çekerek yastık altına koymalarının finansal sistem üzerinde ciddi bir baskı yaratacağı belirtiliyor.

Finans Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Ekonomide paranın dolaşımını sağlayan bankacılık sistemi, yatırılan paranın yalnızca %10'unu nakit olarak tutup, kalanını kredi olarak ekonomiye kazandırarak işliyor. Örneğin, bir birey bankaya 10.000 TL yatırdığında, banka bunun 9.000 TL'sini başka birine kredi olarak verebiliyor. Bu kişi de aldığı krediyle bir ürün veya hizmet satın aldığında, satıcı aynı parayı kendi bankasına yatırarak sistemin devamlılığını sağlıyor.Bu süreç, ekonominin çarpan etkisiyle büyümesini sağlıyor. Yani başlangıçtaki 10.000 TL, piyasada 100.000 TL'lik bir ekonomik hareket yaratabiliyor. Ancak, bireyler paralarını çekip yastık altına koyduklarında bu çarpan etkisi duruyor ve piyasada likidite krizi oluşuyor.

Yanlış Boykot Ekonomik Kriz Getirir!

Ekonomistler, yanlış uygulanacak bir boykotun ülkeyi 2010'lu yıllarda Yunanistan'ın yaşadığı finansal krize sürükleyebileceğini ifade ediyor. O dönemde Yunanistan'da bankalar likidite krizi nedeniyle ATM'lerden para çekme limitleri getirmiş ve ekonomik darboğaza girilmişti.Türkiye'de de benzer bir durumun yaşanmaması için finans uzmanları, boykot yapmak isteyen vatandaşlara paralarını tamamen çekmek yerine, başka bir bankaya taşıyarak boykotu gerçekleştirme önerisinde bulunuyor.

Uzmanlardan Uyarı: Manipülasyona Kapılmayın!

Ekonomi uzmanları, sosyal medyada yayılan ve finansal bilgisi olmayan kişiler tarafından yapılan çağrılara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Manipülasyonlara kapılmamak ve bilinçli hareket etmek gerektiğini belirten uzmanlar,

Paranızı sistemin içinde tutarak ekonomik istikrarı koruyabilirsiniz. Aksi takdirde ülke ekonomisine farkında olmadan zarar verebilirsiniz

şeklinde uyarılarda bulunuyor.

Zekeriya ELTİMUR

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