Motorine Zam Geliyor

Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 1,51 TL artışa gidilirken, motorine yapılması beklenen 1,3 TL'lik zam güncellendi. Sektör kaynakları, yarından itibaren motorinin litre fiyatına 1,42 TL'lik zam yapılacağını aktardı.

Dolar kurunda yaşanan artışlar akaryakıt fiyatlarına üst üste zam yapılmasına neden oldu.

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