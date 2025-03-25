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Matbaa kurup dolar bastılar: 7,6 milyon dolar sahte banknot çıktı

Mersin'de matbaa kurup sahte dolar basarak piyasaya süren 3 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Mart 2025 11:03, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 11:10
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Matbaa kurup dolar bastılar: 7,6 milyon dolar sahte banknot çıktı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Silifke Büro Amirliği ekipleri, 'parada sahtecilik' suçuna yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar ile yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, matbaa kurup sahte dolar basan H.U., sahte dolarları piyasaya süren Y.T. ve sahte dolarları kuryelik yaparak diğer illere dağıtan A.T.'nin kimliği tespit edildi.

Kurye A.T., Mersin otogarında, beraberinde 100 dolarlık banknotlar halinde 132 bin sahte ABD Doları ve sahte paraların basım şablonlarının bulunduğu taşınabilir disk ile yakalandı. Diğer şüpheliler de adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı.

Gözaltına alınan H.U.'nun matbaasında arama yapan ekipler, 2 milyon 137 bin 200 sahte dolar, 4 milyon 800 bin kesime, renklendirilmeye hazır A4 kağıdı üzerinde sahte doları, 5 para basma makinesi, 2 para sayma makinesi 1 kontrol cihazı ve 2 hard disk ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.

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