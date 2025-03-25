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Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Edecek

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2025 11:25, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 11:27
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Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Edecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret EdecekCHP'nin önceki dönem genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklanarak İBB Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret edecek. Bu ziyaret, siyasi arenada önemli bir destek gösterisi olarak değerlendiriliyor.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Açıklamaları

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde tutuklanarak İBB Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceğini açıkladı. Bu ziyaret, siyasi arenada önemli bir destek gösterisi olarak değerlendiriliyor.

Günaydın'ın NOW TV'deki Açıklamaları

NOW TV'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Günaydın şöyle dedi:

"Kemal Kılıçdaroğlu beni dün akşam aradı. İmamoğlu'nu ziyaret ettiğim için benden ayrıntılı bilgi aldı. Sonra da çok kısa süre içinde kendisinin de ziyaret edeceğini söyledi. Ben de 'Çok iyi olur, bu süreçte büyük bir güç alırız' dedim."

Ziyaretin, İmamoğlu'nun siyasi kariyerine ve CHP'nin genel stratejisine nasıl etki edeceği merakla bekleniyor. Bu tür ziyaretler, siyasi liderler arasında dayanışmayı güçlendirirken, kamuoyunda da büyük ilgi uyandırıyor.

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