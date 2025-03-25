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Şehitler Köprüsü'nde Trafik Kazası: 2 Polis Yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen motosiklet kazasında 2 polis yaralandı. Olay sonrası köprüde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Mart 2025 11:35, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 11:31
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Şehitler Köprüsü'nde Trafik Kazası: 2 Polis Yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletli polis ekibi kaza yaptı. 2 polisin yaralandığı bu kaza, trafik akışını Anadolu Yakası yönünde kontrollü olarak etkiliyor. Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte saat 10.30 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Beşiktaş'tan Üsküdar yönüne giden motosikletli polis ekibi henüz belirlenemeyen bir sebeple kaza yaptı. Olay sırasında 2 polis yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosikletli polisler, meslektaşlarına yardım etmek amacıyla olay yerine gelirken, yaralı 2 polis ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza Sonrası Trafik Durumu

Kaza nedeniyle köprüde Anadolu Yakası yönünde trafik yoğunluğu meydana geldi. Bu durum sürücülerin dikkatli olmalarını gerektiriyor.

Olay Yeri ve Müdahale Süreci

Kazanın ardından olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri ise trafiğin düzenlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Polislerin Durumu

Yaralı polislerin sağlık durumları hakkında henüz net bir bilgi verilmedi. Ancak hastaneye kaldırıldıkları ve tedavilerinin devam ettiği biliniyor.

  • Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.
  • Trafik Anadolu Yakası yönünde kontrollü olarak sağlanıyor.
  • Olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızlıca intikal etti.


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