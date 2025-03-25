Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanının Annesine Yönelik Hakaretleri Kınıyorum!

Ali Yalçın: Zammın Tüm Kamu Görevlilerini Kapsaması Gerekiyor
Ali Yalçın: Zammın Tüm Kamu Görevlilerini Kapsaması Gerekiyor
Bayram kombinleri Panço'da
Bayram kombinleri Panço'da
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'ın annesine küfür edildi: 55 provokatör yakalandı
Erdoğan'ın annesine küfür edildi: 55 provokatör yakalandı
Ankara Valiliği toplantı ve yürüyüş yasağı süresini uzattı
Ankara Valiliği toplantı ve yürüyüş yasağı süresini uzattı
Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı
Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor
Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor
Motorine Zam Geliyor
Motorine Zam Geliyor
Ekonomik boykotlar Türkiye'yi krize sürükler mi?
Ekonomik boykotlar Türkiye'yi krize sürükler mi?
SGK Geri Ödeme Listesine 16 Yeni İlaç Eklendi
SGK Geri Ödeme Listesine 16 Yeni İlaç Eklendi
'Küfürlü' Yayın Yapanlara En Ağır Cezalar Uygulanacak
'Küfürlü' Yayın Yapanlara En Ağır Cezalar Uygulanacak
Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılarla görüşecek
Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılarla görüşecek
AÖL 2024-2025 2. Dönem Sınav Soruları Yayınlanıyor
AÖL 2024-2025 2. Dönem Sınav Soruları Yayınlanıyor
Ankara'da İBB Soruşturması Protestosunda 2 Polis Yaralandı
Ankara'da İBB Soruşturması Protestosunda 2 Polis Yaralandı
Türkiye'nin Kuzey ve Batısında Sağanak Yağış Bekleniyor
Türkiye'nin Kuzey ve Batısında Sağanak Yağış Bekleniyor
Ticaret Bakanı Bolat: X-ray Tarama Ücreti Yok
Ticaret Bakanı Bolat: X-ray Tarama Ücreti Yok
Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki yağdı
Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki yağdı
Özgür Özel: Yarın son kez Saraçhane'de buluşacağız
Özgür Özel: Yarın son kez Saraçhane'de buluşacağız
İkinci Elde En Hızlı Satılan Modeller
İkinci Elde En Hızlı Satılan Modeller
Ekonomi Yönetiminden Stopajda İndirim Hamlesi
Ekonomi Yönetiminden Stopajda İndirim Hamlesi
MEB ve MSB'den İşbirliği: Ders Kitaplarına Yeni Haritalar Eklenecek
MEB ve MSB'den İşbirliği: Ders Kitaplarına Yeni Haritalar Eklenecek
Kurtulmuş: İstikrarsızlığı Özendirici Sözler Hoş Görülmez
Kurtulmuş: İstikrarsızlığı Özendirici Sözler Hoş Görülmez
Erdoğan: Eğitim Kurumlarımızı Avrupa Standartlarına Eriştirdik
Erdoğan: Eğitim Kurumlarımızı Avrupa Standartlarına Eriştirdik
Saraçhane'de İzinsiz Gösterilerde 284 Kişi Gözaltına Alındı
Saraçhane'de İzinsiz Gösterilerde 284 Kişi Gözaltına Alındı
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Ette Tek Tırnaklı Eti Skandalı
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Ette Tek Tırnaklı Eti Skandalı
İstanbul'da CHP ve Vali Gül Arasında Önemli Görüşme
İstanbul'da CHP ve Vali Gül Arasında Önemli Görüşme
Borsa Günü Yüzde 2,82 Artışla Tamamladı
Borsa Günü Yüzde 2,82 Artışla Tamamladı
Erdoğan: Milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamayın
Erdoğan: Milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamayın
İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında Yeni Gelişme
İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında Yeni Gelişme
'Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Girdi' İddiasına Açıklama
'Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Girdi' İddiasına Açıklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanının Annesine Yönelik Hakaretleri Kınıyorum!

Cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle ilgili yapılan paylaşımlar konusunda savcılığı harekete geçmeye çağırdı. Ayrıca İmamoğlu, "Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2025 11:36, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 11:39
Yazdır
Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanının Annesine Yönelik Hakaretleri Kınıyorum!

Diplomasının iptal edilmesinin ardından iki farklı suçlamayla 19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından yeni bir mesaj yayımladı.

Ailesi hakkında yapılan bazı paylaşımlara tepki gösteren İmamoğlu, şunları söyledi:

"Siyasi tarihimizin gördüğü en büyük adaletsizliklerden biriyle karşı karşıyayım.

Elbette 19 Mart darbesine karşı meşru her yolu kullanarak mücadele edeceğiz. Ancak bu darbe için bile, ekmek gibi su gibi hava gibi mübarek bildiğim annelerimize hakaretler yağdırılmasına gönlüm razı gelmez. Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum. Bu vesileyle kendisine yüce Yaradan'dan tekrar rahmet diliyorum.

'Savcılığı göreve davet ediyorum'

Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili de savcılığı göreve davet ediyorum. Her konuda re'sen, jet hızında soruşturma açanlar söz konusu bizim ailemiz olunca kafasını sokacak yer arıyor. Biz iktidara gelince sizin bize yaptığınızı yapmayacağız. Adalet herkesin güvencesi olacak, hukuk herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacak, kimse kimsenin malına mülküne, şerefine, onuruna, haysiyetine el uzatamayacak." ifadelerini kullandı

İmamoğlu'nun konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber