Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim-Sen yöneticileri hakkında toplumsal olayları kışkırtma iddiasıyla soruşturma başlattı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2025 11:57, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 12:00
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.
Başsavcılığın Açıklaması
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır"
Eğitim-Sen üyesi akademisyenler, üniversite öğrencilerinin dersleri boykot etmesine destek vermek için bugün derslere girmeme kararı almıştı.