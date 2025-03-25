Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

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