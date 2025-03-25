Devlet Hastanesi'nde Anestezi Teknikeri Ölü Bulundu

EDİRNE'nin Keşan İlçe Devlet Hastanesi'nde görev yapan anestezi teknikeri Yusuf Ber Kaymak (27), nöbet sırasında dinlenmek için gittiği odada ölü bulundu. Keşan Devlet Hastanesi'nde anestezi teknikeri olan Yusuf Ber Kaymak, nöbet sırasında vaka gelmediği için dinlenmek üzere servisteki odaya gitti. Kaymak, saat 06.00 sıralarında saatinin alarmı uzun süre çalmasına rağmen uyanmadı. Durumdan şüphelenen mesai arkadaşları, Kaymak'ın hareket etmediğini fark edince nöbetçi doktoru çağırdı. Doktor kontrolünde Kaymak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Kaymak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yusuf Ber Kaymak'ın, sağlık personeli olan eşi ile geçici olarak İpsala'dan Keşan'da görevlendirildiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Keşan Devlet Hastanesi'nde Üzücü Olay

Keşan İlçe Devlet Hastanesi'nde görev yapan anestezi teknikeri Yusuf Ber Kaymak, mesai sırasında dinlenmek üzere gittiği odada ölü bulundu. Nöbet sırasında herhangi bir vaka olmadığı için dinlenmeye çekilen Kaymak, sabah saatlerinde alarmının çalmasına rağmen uyanmayınca mesai arkadaşları tarafından kontrol edildi.

Olay Yerinde İnceleme Yapıldı

Durumun fark edilmesi üzerine nöbetçi doktor çağrıldı ve yapılan kontrol sonrasında Yusuf Ber Kaymak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kaymak'ın cansız bedeni Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Bu üzücü olay, Yusuf Ber Kaymak'ın sağlık personeli olan eşi ile birlikte geçici olarak İpsala'dan Keşan'da görevlendirildiği bir dönemde yaşandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.