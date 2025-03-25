Ali Yalçın: Zammın Tüm Kamu Görevlilerini Kapsaması Gerekiyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TBMM Genel Kurulu'nda bazı unvan ve makamlara yönelik ilave maaş artışı yapılmasını eleştirerek, düzenlemenin tüm kamu görevlilerini kapsaması gerektiğini vurguladı. Memur-Sen olarak daha önce 7. Dönem Toplu Sözleşme masasında kamu çalışanlarının tamamını kapsayacak şekilde teklifler sunduklarını hatırlatan Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu artışlara olumsuz yaklaştığını belirtti. Sosyal tarafların devre dışı bırakılmaması gerektiğini söyleyen Yalçın, TBMM Genel Kurulu'nda bazı unvanlara ilave artış yapılmasını eleştirdi.

Genel Memnuniyet Oluşturacak Düzenlemeler Bekliyoruz

Yalçın, kamu görevlilerinin beklentilerine yönelik şu talepleri sıraladı:

Mühendislik Meslek Kanunu çıkarılmalı

1. dereceye 3600 ek gösterge verilmeli

Kira yardımı artırılmalı

Tasarruf tedbirleri nedeniyle kısıtlanan haklar korunmalı

Koruyucu giyim yardımı genişletilmeli

Bayram ikramiyesi kamu görevlilerine de verilmeli

Seyyanen ödemenin emekliliğe yansıtılması sağlanmalı

Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfına geçirilmeli

Refah payı artırılmalı

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yalçın, bu düzenlemenin kamu görevlileri arasında ayrım yapmaması, adil bir artış sağlaması ve genel memnuniyet oluşturması gerektiğini ifade etti. Memur-Sen, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da yer alarak, kamu görevlilerine bayram ikramiyesi verilmesi ve doğum yardımı tutarlarının artırılması taleplerini dile getirdi.