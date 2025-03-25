İBB Soruşturması Protestosuna Katılan ABD'li Sınır Dışı Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilere katılan bir ABD vatandaşı sınır dışı edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB'ye yönelik soruşturmalarda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Saraçhane'de izinsiz toplanan grubun içinde yer alan Michael Anthony Ganoe'yi takibe aldı. Türkiye'ye 20 Mart'ta girdiği anlaşılan şahsın daha önce Romanya'daki gösterilere katıldığı ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi. Ekipler, Ganoe ve yanındaki Romanya vatandaşı Daniel Aleksander Loktus'u gözaltına aldı. Ganoe'nin emniyetteki ifadesinde "Serbest gazeteciyim. Yanımda kalan arkadaşımla Romanya'daki protestolarda tanıştım. Kazancımı, sosyal medyada yaptığım haberlerden elde ediyorum." dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ganoe ve Loktus, "halkı kin ve nefrete sürükleme" suçunu işledikleri gerekçesiyle sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.