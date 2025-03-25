Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Tutuklama
Şanlıurfa'da yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, 9'u tutuklandı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda önemli gelişmeler yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kent merkezi ile Siverek, Viranşehir, Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Operasyonda, 178 gram eroin, 273 gram sentetik uyuşturucu, 43 gram esrar, 164 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonun Detayları
Toplamda 11 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Ele Geçirilen Malzemeler
- 178 gram eroin
- 273 gram sentetik uyuşturucu
- 43 gram esrar
- 164 uyuşturucu hap
- 1 ruhsatsız tabanca
- 3 ruhsatsız av tüfeği
- 1 hassas terazi
Bu tür operasyonlar, toplumun güvenliği için büyük önem taşıyor ve yetkililer tarafından kararlılıkla yürütülüyor. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları sayesinde suçla mücadelede önemli adımlar atılmaya devam ediliyor.