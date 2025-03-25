Fahrettin Altun: Türk Yargısının Bağımsızlığı İçin Mücadele

Sınıf başkanı sözünü tuttu: Okula bakan getirdi
Sınıf başkanı sözünü tuttu: Okula bakan getirdi
Bayram kombinleri Panço'da
Bayram kombinleri Panço'da
Sponsorlu İçerik
Tunç: Sokakları Terörize Etmek Suçtur
Tunç: Sokakları Terörize Etmek Suçtur
Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasına dair görüş yazısı
Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasına dair görüş yazısı
Devlet Bahçeli'nin Entübe Edildiği İddiası Yalanlandı
Devlet Bahçeli'nin Entübe Edildiği İddiası Yalanlandı
Çelik: Özel'in Boykot Çağrısı Liyakatini Sorgulatır
Çelik: Özel'in Boykot Çağrısı Liyakatini Sorgulatır
Ali Yalçın: Zammın Tüm Kamu Görevlilerini Kapsaması Gerekiyor
Ali Yalçın: Zammın Tüm Kamu Görevlilerini Kapsaması Gerekiyor
Erdoğan'ın annesine küfür edildi: 55 provokatör yakalandı
Erdoğan'ın annesine küfür edildi: 55 provokatör yakalandı
Ankara Valiliği toplantı ve yürüyüş yasağı süresini uzattı
Ankara Valiliği toplantı ve yürüyüş yasağı süresini uzattı
Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı
Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor
Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor
Motorine Zam Geliyor
Motorine Zam Geliyor
Ekonomik boykotlar Türkiye'yi krize sürükler mi?
Ekonomik boykotlar Türkiye'yi krize sürükler mi?
SGK Geri Ödeme Listesine 16 Yeni İlaç Eklendi
SGK Geri Ödeme Listesine 16 Yeni İlaç Eklendi
'Küfürlü' Yayın Yapanlara En Ağır Cezalar Uygulanacak
'Küfürlü' Yayın Yapanlara En Ağır Cezalar Uygulanacak
Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılarla görüşecek
Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılarla görüşecek
AÖL 2024-2025 2. Dönem Sınav Soruları Yayınlanıyor
AÖL 2024-2025 2. Dönem Sınav Soruları Yayınlanıyor
Ankara'da İBB Soruşturması Protestosunda 2 Polis Yaralandı
Ankara'da İBB Soruşturması Protestosunda 2 Polis Yaralandı
Türkiye'nin Kuzey ve Batısında Sağanak Yağış Bekleniyor
Türkiye'nin Kuzey ve Batısında Sağanak Yağış Bekleniyor
Ticaret Bakanı Bolat: X-ray Tarama Ücreti Yok
Ticaret Bakanı Bolat: X-ray Tarama Ücreti Yok
Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki yağdı
Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki yağdı
Özgür Özel: Yarın son kez Saraçhane'de buluşacağız
Özgür Özel: Yarın son kez Saraçhane'de buluşacağız
İkinci Elde En Hızlı Satılan Modeller
İkinci Elde En Hızlı Satılan Modeller
Ekonomi Yönetiminden Stopajda İndirim Hamlesi
Ekonomi Yönetiminden Stopajda İndirim Hamlesi
MEB ve MSB'den İşbirliği: Ders Kitaplarına Yeni Haritalar Eklenecek
MEB ve MSB'den İşbirliği: Ders Kitaplarına Yeni Haritalar Eklenecek
Kurtulmuş: İstikrarsızlığı Özendirici Sözler Hoş Görülmez
Kurtulmuş: İstikrarsızlığı Özendirici Sözler Hoş Görülmez
Erdoğan: Eğitim Kurumlarımızı Avrupa Standartlarına Eriştirdik
Erdoğan: Eğitim Kurumlarımızı Avrupa Standartlarına Eriştirdik
Saraçhane'de İzinsiz Gösterilerde 284 Kişi Gözaltına Alındı
Saraçhane'de İzinsiz Gösterilerde 284 Kişi Gözaltına Alındı
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Ette Tek Tırnaklı Eti Skandalı
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Ette Tek Tırnaklı Eti Skandalı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Fahrettin Altun: Türk Yargısının Bağımsızlığı İçin Mücadele

Altun, Türk yargısının bağımsız ve tarafsız işlemesi için en fazla mücadele veren liderin Erdoğan olduğunu söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 13:52, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 16:10
Yazdır
Fahrettin Altun: Türk Yargısının Bağımsızlığı İçin Mücadele

Fahrettin Altun, "Hukuku itibarsızlaştırmaya çalışmaya ve yargı mercilerini baskı altına almaya yönelik her söylem, adalet sistemine yapılabilecek en büyük kötülüktür." dedi. Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen 21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği Paneli'nde konuştu. Türkiye'nin bağımlılıkla mücadelesine dair önemli bilgiler verdi.

Bağımlılıklarla Mücadele ve Türkiye'nin Stratejik Çalışmaları

Altun, bağımlılıklarla mücadelede devletin kararlılığını vurguladı. "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu koordinasyonunda, tüm kurum ve paydaşları kapsayan üst düzey bir işbirliğiyle, madde bağımlılığı, davranışsal bağımlılıklar ve diğer tüm bağımlılıklarla mücadele seferberliğimiz, güçlenerek devam ediyor." şeklinde konuştu. Ayrıca, 21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği adlı kitabın tanıtımını yaptı.

Dijital Bağımlılığın Tehlikeleri

Altun, dijital bağımlılığın toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekti. "İnsan makine etkileşiminden neşet eden dijital bağımlılık, toplumun her kesimi için risk oluşturan, sinsice ilerleyen bir salgın mahiyetinde." ifadesini kullandı. Bu bağımlılığın toplumsal ve bireysel etkilerini ele aldı.

Dezenformasyon ve Dijital Medya

Altun, dezenformasyonun toplum üzerindeki etkilerinden bahsetti. "Son günlerde İstanbul merkezli olarak başlayan yolsuzluk soruşturması özelinde bu durumun çok açık ve net bir örneğini gördük." dedi. Dijital medyanın manipülatif kullanımlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin İtibarını Koruma Çabaları

Altun, Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarını koruma çabalarına değindi. "Türkiye, istikrarsız, güvensiz ve hukuk dışı bir ülke gibi lanse edilmeye çalışılmaktadır." ifadesiyle ülkenin karşı karşıya olduğu dezenformasyon girişimlerine dikkat çekti.

Bağımlılıkla Mücadelede İşbirliği ve Gelecek Planları

Altun, devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğine vurgu yaptı. "Devletin tüm kurumları ile Yeşilay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, akademi ve medya kuruluşlarının işbirliğinde, Türkiye Yüzyılı'nda daha sağlıklı bir nesil yetiştirme çalışmalarının güçlenerek devam edeceğine inanıyorum." dedi. Bu işbirliğinin önemine ve gelecekteki planlara değindi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber