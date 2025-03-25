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Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Destek Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret ederek destek mesajı verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 14:21, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 14:22
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Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Destek Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Özel, "Ben içeride başları dik, alınları açık, kendileriyle, aileleriyle, çalışma arkadaşlarıyla gurur duyan, korkmayan, sadece korkakların korktuğu ama kendileri korkmayan 3 tane aslanla görüştüm." dedi. Bu sözlerle İmamoğlu ve arkadaşlarının durumuna dikkat çeken Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Özgür Özel'den İmamoğlu'na Destek Mesajı

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, dünyanın en tanınmış metropolüne belediye başkanı seçilen İmamoğlu ile ilçe belediye başkanları Resul Emre Şahan, Murat Çalık ve gezi tutuklularından Tayfun Kahraman'ı ziyaret ettiğini söyledi. İçinde bulunduğu atmosferden ve Türkiye'ye yaşatılan bu durumdan ülkeyi yönetenler adına utandığını belirten Özel, "Çünkü onlar bükemedikleri bileği yargı eliyle kırmaya kalkıyorlar." ifadelerini kullandı.

Saraçhane'deki Milyonlar ve Dünya Basını

Özel, "Ekrem İmamoğlu'nu yenemedim, yenemiyorum, yenemeyeceğim, o zaman ondan kurtulacağım" düşüncesinin ne kadar yanlış olduğunu vurguladı. Hesap edilmemiş olan Saraçhane'deki milyonlar ve geçen pazar günü bütün dünyanın ilgisini Türkiye'ye çeken 15,5 milyon insanın önemini dile getirdi. Bu durumu Recep Tayyip Erdoğan'ın yarattığı haksızlık ve adaletsizliğe karşı milletin tepkisi olarak nitelendirdi.

Milletin İradesine Sahip Çıkma Vurgusu

Özgür Özel, milletin 15 Temmuz darbe girişiminde sandıktan çıkana sahip çıktığını anlatarak, "15 Temmuz'da biz de koştuk Meclis'e gittik. Bu ülkede iktidarların sandıkla değişmesine, halkın iradesine sahip çıkmışlardı. Şimdi de sahip çıkılan halkın iradesinden başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.Elinde bastonla 96 yaşında merdiven çıkan kadının sadece İmamoğlu'na değil, aynı zamanda Atatürk'ün emanet ettiği kadına seçme ve seçilme hakkına da sahip çıktığını belirtti. Özgür Özel, milletin "Ben oturayım da memleket yansın" diyen zihniyete isyan ettiğini vurgulayarak, gurur duyan üç aslanla görüştüğünü ifade etti.

CHP'nin Bayramlaşma Mesajı

CHP Genel Başkanı Özel, bu bayram AK Parti'nin ve MHP'nin seçmeniyle bayramlaşacaklarını belirterek şunları kaydetti: "CHP, bu bayrama kadar 16 muhalefet partisiyle Saraçhane'de her bir ziyaretlerinde bayramlaştı, kucaklaştı. Bu bayram da Ankara'da bayramlaşmıyoruz. Muhalefetle bayramlaştık, iktidarın yaptığı bu kumpasla ne bayramlaşacağız?"

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