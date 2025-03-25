Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasına dair görüş yazısı
Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasına dair görüş yazısı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2025 14:36, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 14:41
Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personelin beraat kararı alması halinde açıkta geçirdiği sürelerin sözleşme ücretinin belirlenmesine esas sürelerden sayılmasına gerektiğine karar verdi.
Ancak açıkta geçen süreler yıllık çalışma süresinin hesabında dikkate alınmayacak.