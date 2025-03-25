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DMM Kent Lokantaları Kapatıldı İddialarını Yalanladı

Şişli Belediyesi'nde kayyum atanması sonrası kent lokantalarının kapatıldığı iddiası yalanlandı. İşte detaylar ve resmi açıklamalar.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2025 14:51, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 14:57
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DMM Kent Lokantaları Kapatıldı İddialarını Yalanladı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB soruşturmasında gözaltına alınan ve tutuklanan Şişli Belediyesi'ne, Resul Emrah Şahan'ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanmıştı. Kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in, Şişli'deki kent lokantalarını kapattığı iddiası yalanlandı.

'Kent Lokantası Kapatıldı' İddiasına Yalanlama

İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şu şekildedir:"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı" iddiası doğru değildir. Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir. Şişli'deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Şişli'de 3 Kent Lokantası Bulunuyor

  • Dört öğün yemeğin 40 TL olduğu Şişli'deki kent lokantalarının ilki Gezici Kent Lokantası olarak hizmete girmiştir.
  • İkincisi Mahmut Şevket Paşa mahallesinde açılmıştır.
  • Üçüncüsü ise İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunmaktadır.

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