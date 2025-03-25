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Tunç: Sokakları Terörize Etmek Suçtur

Adalet Bakanı Tunç, İBB soruşturmalarını bahane ederek sokağı provoke edenlere sert çıktı ve sokakları terörize etmenin suç olduğunu belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2025 15:07, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 15:12
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Tunç: Sokakları Terörize Etmek Suçtur

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair önemli açıklamalar yaparak dikkatleri üzerine çekti. İBB'ye yönelik soruşturmalara bahane ederek sokakları provoke edenlere seslenen Tunç, "Sokakları terörize etmek suçtur" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, toplumda geniş yankı uyandırdı.

İstanbul'daki Operasyonlar ve Gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonları kapsamında birçok kişi gözaltına alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk suçlamasıyla, Resul Emrah Şahan ise terör soruşturması kapsamında tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'nın Açıklaması

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın görevlerinden geçici olarak uzaklaştırıldığını açıkladı. Bu karar kamuoyunda geniş bir tartışmaya neden oldu.

CHP Genel Başkanı'nın Çağrısı ve Sokak Olayları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in vatandaşları sokağa çağırmasının ardından İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok noktada sokaklar provoke edildi. Olaylara karışan şahıslar gözaltına alınırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

"Çok Tehlikeli Bir Provokasyona Girişiliyor"

Tunç'un açıklamaları, "Çok tehlikeli bir provokasyona girişilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ailesine ve annesine hakaret edilerek... Çirkin eylemlerin sonucu bu saldırgan ve provokatif dildir" şeklinde oldu. Şiddetin ifade özgürlüğünün aracı olamayacağını belirten Tunç, kamu düzenini bozmanın suç olduğunu vurguladı.

"BOYKOTLA EKONOMİYİ HEDEF ALMAK YANLIŞTIR"

Boykotla ekonomiyi hedef almak yanlıştır. Yabancı yayın kuruluşuna Türk yargısı bağımsız değil demek çirkin bir algı operasyonudur. Türk yargısı teröristten de hesap sorar yolsuzdan da hesap sorar

Sokağı karıştıran vandallar tek tek tespit edilmekte. Eğer yasaya aykırı bir durum söz konusuysa gereken yapılacaktır. Suç teşkil eden eylemler cezasız kalmaz, yargı önünde hesap verilecektir.

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