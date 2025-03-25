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Kırklareli'nde 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla ülkeye giren 44 göçmen yakalandı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, 4 araç ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 15:28, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 16:14
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Kırklareli'nde 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde, bir hafta içinde yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı tespit edilen 44 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, bir hafta süresince yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 44 düzensiz göçmeni yakalamayı başardı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen Kaçakçılığı İddiaları

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, olaylarda kullanılan 4 araca el konuldu.

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