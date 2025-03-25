Ankara'da Bazı Metro ve Otobüs Durakları Kapatıldı
Ankara Valiliği kararıyla bazı metro ve otobüs durakları kapatıldı. Kızılay, ODTÜ ve Söğütözü durakları saat 19.00'dan itibaren hizmet vermeyecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 16:20, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 16:20
EGO Genel Müdürlüğü, bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını duyurdu.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince saat 19.00'dan itibaren Kızılay, ODTÜ ve Söğütözü metro durakları ile Kızılay Ankaray durağında yolcu iniş ve binişleri yapılmayacak.
Saat 19.00'dan itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindiremeyecek ve ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferleri de hizmet vermeyecek.