Dolar 38,00 TL'nin altına geriledi
Güne düşüşle başlayan dolar, günü 37,97 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 17:45, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 17:46
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|37,9970
|37,9980
|37,9700
|37,9710
|Avro
|41,0110
|41,0120
|41,0740
|41,0750
|Sterlin
|49,1200
|49,1300
|49,1100
|49,1200
|İsviçre frangı
|43,0200
|43,0300
|43,1100
|43,1200
|ANKARA
|ABD doları
|37,9670
|38,0470
|37,9400
|38,0200
|Avro
|40,9710
|41,0510
|41,0340
|41,1140
|Sterlin
|49,0600
|49,2700
|49,0500
|49,2600