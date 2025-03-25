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Kartalkaya'daki otel yangını davasında bir gözaltı daha

Bolu'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin, bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 18:05, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 18:58
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Kartalkaya'daki otel yangını davasında bir gözaltı daha

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da 31 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı.

Yangın faciasında bilirkişi heyeti raporu tamamlanarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. Raporda Bolu Belediyesi ve Bolu İl Özel İdaresi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1. derece etkili olduğu tespit edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz E. gözaltına alındı.

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