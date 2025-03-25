Çin seferini yapan uçağın pilotu pasaportunu unutunca ABD'ye geri döndü

United Airlines'ın ait yolcu uçağının pilotu, 22 Mart'ta ABD'nin Los Angeles kentinden Çin'in Şanghay kentine gitmek üzere havalanmasının ardından Pasifik Okyanusu üzerindeyken pasaportunu yanına almayı unuttuğunu fark etti. Pilot, uçağı geri döndürerek ABD'nin San Francisco kentine iniş yaptı.

ABD basını, uçakta, 257 yolcu ve 13 mürettebatın bulunduğu aktararak, uçağın kalkışın ardından 2 saat sonra San Francisco'ya indiğini ifade etti.

United Airlines tarafından yapılan açıklamada, "Pilotun pasaportu yanında değildi. Yolcularımı hedef ülkeye ulaştırmak için aynı gece yeni bir mürettebat ayarladık. Yolculara yemek kuponları ve tazminat verildi" ifadeleri kullanıldı.

Yeni mürettebatla havalanan uçak, yaklaşık 6 saat rötarla Şangay'a ulaştı Uçakta bulunan Çinli yolcu Yang Shuhan, ABD basınına yaptığı açıklamada, pilotun anons sisteminden çok sinirli bir sesle "pasaportumu unuttum" dediğini duyduğunu söyledi.

Uzmanlar, olayı utanç verici olarak nitelendirerek, bu hatanın United Airlines gibi küresel bir havayolu şirketi için "kabul edilemez" olduğunu ve "disiplin eksikliğini" gösterdiğini ifade etti. Uzmanlar, ayrıca söz konusu hatanın destinasyon değişikliği nedeniyle boşaltılmak zorunda kalınan jet yakıtı ve yolculara ödenecek tazminat gibi maliyetler göz önüne alındığında havayoluna pahalıya mal olabileceğini belirtti.