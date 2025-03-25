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Kıskançlık Krizi Kütahya'da Çifte Cinayetle Sonuçlandı

Kütahya'da kıskançlık krizine giren Ali Osman Yeni, eşi Havva Yeni ve onunla gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü Salih Ten'i tüfekle öldürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Mart 2025 18:58, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 18:59
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Kıskançlık Krizi Kütahya'da Çifte Cinayetle Sonuçlandı

Kütahya'da meydana gelen trajik bir olayda, Ali Osman Yeni (59), eşi Havva Yeni (61) ve onunla ilişki yaşadığını iddia ettiği Salih Ten'i (60) farklı yerlerde tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından evinin önünde yakalanan Ali Osman Yeni, polis tarafından gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

Ali Osman Yeni, İnköy Mahallesi 8'inci Ak Sokak üzerindeki parkta Salih Ten ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada Ali Osman Yeni, tüfekle Salih Ten'i göğsünden vurdu ve olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yapılan tüm müdahalelere rağmen Salih Ten'i kurtaramadı.

İkinci Olay Yeri

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptıkları sırada, 66'ncı İncik Sokak üzerindeki bir evde silahlı kavga olduğu ihbarı geldi. Eve giden ekipler, Ali Osman Yeni'nin eşi Havva Yeni'yi de vurarak öldürdüğünü belirledi.

Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim.

Ali Osman Yeni, evinin önünde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ali Osman Yeni'nin ilk ifadesinde bu cümleyi kullandığı öğrenildi. İlk önce Salih Ten'i, daha sonra ise eve giderek eşi Havva Yeni'yi öldürdüğünü söyledi.

Cenaze ve Soruşturma

Salih Ten ve Havva Yeni'nin cenazesi, savcılık ve polisin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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