Konya'da 4 Katlı Binanın Çöküşünde 10 Kişi Yargılanıyor

Konya'da meydana gelen üzücü olayda, 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, müteahhit ve binanın altındaki dükkan sahipleri ile işletmecilerin de dahil olduğu 10 sanıktan 4'ü için 22 yıl 6 aya kadar, diğer 6 sanık için ise 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bu iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamedeki Önemli Detaylar

Bilirkişi raporu ve ifade tutanaklarının da yer aldığı iddianamede, apartmanın müteahhidinin Adnan T., mimari proje müellifinin Müjgan D., statik proje müellifinin ise inşaat mühendisi Mustafa D. olduğu tespit edildi. 1994 yılında inşa sırasında belediye görevlilerince yapılan kontrollerde eksiklikler tespit edilmesi nedeniyle yapı kullanım izin belgesi verilmemişti. Ancak, daha sonra yapılan bir başvuru üzerine Konya İnşaat Mühendisleri Odası'nın görevlendirdiği inşaat mühendisleri tarafından hazırlanan rapor sonrasında yapı kullanım izin belgesi verildi.

Binanın Çökme Sebepleri

İddianamede, yapının çökmesine neden olarak TS 705 standardına uygun tuğla üretiminin yeterince olmaması gösterilse de, asıl sebebin taşıyıcı duvarlarda kullanılan düşük dayanımlı ve boşluk oranı çok yüksek tuğlaların kullanımından kaynaklandığı belirtildi.

Adnan T. : Binanın yapım aşamasında gerekli dikkat ve özeni göstermediği, düşük kalite malzeme kullandığı gerekçesiyle "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

: Binanın yapım aşamasında gerekli dikkat ve özeni göstermediği, düşük kalite malzeme kullandığı gerekçesiyle "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Mimar Müjgan D. : Uygulama sırasında uygun olmayan tuğlaların kullanılmasına izin vermesi nedeniyle suçlanıyor.

: Uygulama sırasında uygun olmayan tuğlaların kullanılmasına izin vermesi nedeniyle suçlanıyor. Mustafa C. ve İsmail Hakkı E.: Usulüne uygun olmayan teknik rapor düzenlemeleri nedeniyle suçlanıyor.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bulunan Taşoluk Apartmanı, 24 Ocak'ta çökmüş ve enkazdan 3 kişi yaralı kurtarılmış, ne yazık ki 2 kişi hayatını kaybetmişti. Şüpheliler arasında balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F., eski kahvehaneci Kemal Ö., dükkan sahipleri Hakkı İ. ile Mehmet P., iç mimar Tuncer D., tadilat işini yapan Volkan D. ve müteahhit Adnan T. bulunuyor ve bu kişiler nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.