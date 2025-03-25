Saraçhane'deki İzinsiz Gösterilere Karışan 172 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da son dönemde gerçekleşen toplumsal olaylarla ilgili olarak, "kışkırtma", "şiddete karışma", "yüzlerini maskeyle gizleme" ve "sopa kullanma" gerekçeleriyle gözaltına alınan toplam 208 şüpheliden 172'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Valiliği'nin kamu düzenini koruma ve potansiyel provokatif eylemlerin önüne geçme amacıyla 19-23 Mart tarihlerinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin kararına uymadıkları iddiasıyla gözaltına alınan bu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılık tarafından ifadeleri alınan tüm şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, son dönemde düzenlenen toplumsal olayları kışkırttıkları, şiddete karıştıkları, yüzlerini maskeyle gizledikleri ve sopa kullandıkları belirlenen 172 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Adli Kontrol Tedbirleri ve Serbest Bırakılanlar

35 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Bunlardan 6'sı için "konutu terk etmeme" şartı getirilirken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı. Bu kararlar, kamu düzeninin korunması ve toplumsal huzurun sağlanması amacıyla alındı.