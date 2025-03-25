Bakan Tekin'den Eğitim-Sen Eylemlerine Tepki: Hukuki Adımları Atarız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim-Sen üyesi bazı akademisyenlerin derslere girmeme kararı almasının ardından, sendika üyesi öğretmenlerden de bu tür eylemleri yapanlar olursa, hukuki sınırlar çerçevesinde hem idare hukuku açısından disiplin mevzuatını uygulayacaklarını hem de adli açıdan ilgili yargı mercilerine hukuki başvuru yapacaklarını bildirdi. Bursa Valiliği'ni ziyaret eden Tekin, burada gerçekleştirilen "Eğitim Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bursa'da Eğitimde Gelişmeler

Bursa'da 2002-2003 eğitim-öğretim yılında toplam 9 bin 488 derslik, 430 bin öğrenci olduğunu anımsatan Tekin, bugün Bursa'da 659 bin 971 öğrenci ve 25 bin 85 derslik bulunduğunu aktardı. Tekin, derslik başına düşen öğrenci sayısının 2002-2003 eğitim-öğretim yılında ilkokullarda 44 olduğunu, bu sayının bugün 27'ye düştüğünü belirtti. Ortaöğretimde bu sayı, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 40 öğrenci iken, şu an derslik başına 22 öğrenciye düştü.

Öğretmen Atamalarında Artış

Tekin, öğretmen atama süreçlerinde de önemli artışlar yaşandığını vurgulayarak, Bursa'da 2002-2003 eğitim-öğretim yılında 16 bin 500 öğretmen varken şu anda 43 bin 861 öğretmenin görev yaptığını belirtti. Bu rakamların Türkiye'nin her ilinde benzer şekilde artış gösterdiğini dile getirerek, bu gelişmelerin OECD ve BM gibi uluslararası kuruluşlar tarafından da takdir edildiğini ifade etti.

Beceri Odaklı Eğitim Sistemine Geçiş

Dünyada kazanım merkezli eğitimden beceri odaklı bir eğitim sistemine geçildiğine dikkat çeken Tekin, 10-11 yıldır hazırlığı yürütülen bu süreci 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başı itibarıyla başlattıklarını anımsattı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla beceri odaklı müfredat değişiklikleri yaptıklarını dile getirerek, bu değişikliklerin uluslararası raporlarda da kendini gösterdiğini belirtti.

Eğitimde Altyapı ve İşbirliği Sorunları

Eğitim-öğretim sürecine destek olan belediyelere teşekkür eden Tekin, birçok ilde yatırım yapacak arazi bulmakta zorlandıklarını ve belediyelerin bu süreçte çekimser davrandıklarını ifade etti. Çekimser davranan belediye başkanları nedeniyle işlerin aksadığını belirten Tekin, asli işlerini yapmayan belediyeler olduğunda okullarda sorunlar yaşandığını dile getirdi.

Sendikal Eylemler ve Hukuki Süreçler

Bir gazetecinin Eğitim-Sen üyesi akademisyenlerin derslere girmeme kararı almasına ilişkin sorusu üzerine Tekin, eğitim-öğretimin temel bir hak olduğunu ve sendikal özgürlüklerin kullanılmasının bir başkasının temel hakkını etkilememesi gerektiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı olarak, sendikal özgürlüklerin kullanılmasını garanti altına almakla mükellef olduğunu belirten Tekin, sendikal hürriyetlerin kullanılması sırasında başka birisinin temel hak ve hürriyetini elinden alınmaması gerektiğini vurguladı.

Adalet ve Mülakat Süreçleri

Tekin, KPSS'nin ardından yapılan mülakatlarda mağdur olduğunu öne sürenlere yönelik olarak, mağduriyeti gidermek için üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti. Alınan tedbirleri anlatan Tekin, mülakata karşı olan eleştirileri ciddiye almadığını belirtti. Ancak mülakatta adaletsizlik yapıldığı iddialarını dikkate alacaklarını ve kimsenin hakkının yenmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı.Bakan Tekin'e, Vali Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu eşlik etti.