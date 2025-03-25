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Yönetmen İlker Canikligil Gözaltına Alındı

Yönetmen İlker Canikligil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Mart 2025 20:23, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 21:31
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen İlker Canikligil'in sosyal medyada yayınladığı videosunda ve paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle kendiliğinden soruşturma başlattı. Canikligil, savcılık talimatıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen İlker Canikligil hakkında Youtube'da yayınladığı bir videoda alt sınıf olarak adlandırdığı kesime karşı toplu katliam (Order 66) uygulama çağrısında bulunması ve ayrıca X hesabından

"Dostlarım, bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar"

şeklindeki paylaşımı nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Canikligil, savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından 'Suç işlemeye alenen tahrik' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlarından gözaltına alındı.

İlker Canikligil Kimdir?

İlker Canikligil, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. 1991 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1992 yılında Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümüne girdi. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra reklam sektöründe çalışmaya başladı. 2006'dan bu yana reklam yönetmeni olarak çeşitli ajanslarda çalıştı. 2010-2014 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümünde sinematografi dersi verdi. 2014 yılında İstanbul Film Akademi'de yönetmenlik dersleri vermeye başladı. 2019 yılında ise İstanbul Film Akademi'den ayrıldı ve bir Youtube kanalında içerik üretmeye başladı.

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