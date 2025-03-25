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Bakan Tunç'tan Özel'e 'Kartalkaya Otel Yangını' Eleştirisi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'daki otel yangınına dair raporun tamamlandığını duyurdu. CHP liderine yönelik eleştirilerde bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 21:05, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 21:10
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Bakan Tunç'tan Özel'e 'Kartalkaya Otel Yangını' Eleştirisi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da AK Parti İl Başkanlığı'nın geleneksel iftar yemeğinde konuştu. Tunç, Türkiye'nin fiziki ve demokratik kalkınmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, ülkenin dört bir yanının büyük projelerle donatıldığını belirterek, yapılan yatırımların yanı sıra demokratik reformlara da büyük önem verildiğini vurguladı.

Bakan Tunç, sadece altyapı ve üst yapı çalışmalarına odaklanmadıklarını belirterek, "Türkiye'nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için çalıştık. Reformlar yaptık, kanunlarımızı yeniledik. Anayasamızı vesayetçi ruhtan arındırmak ve darbecilere geçit vermemek adına milletimizin onayıyla önemli anayasa değişiklikleri gerçekleştirdik" dedi.

Türkiye'nin Kalkınmasını İstemeyenler Engellemeye Çalıştı

Bakan Tunç, Türkiye'nin ilerlemesini istemeyenlerin çeşitli yollarla iktidarı devirmeye çalıştığını ifade ederek,

"Ülkemizin her bir yanı eserlerle donatıldı. Büyük eserlerle, hayal dahi edemeyeceğimiz dünyanın en büyük havalimanları, dünyanın en büyük köprüleri, enerji projeleri. Organize sanayi bölgelerini dolduran fabrikalar, üniversiteler, okullar, barajlar, sanayi tesisleri, limanlar, her yeri eserle donattık. Türkiye'nin fiziki kalkınmasını sağlarken sadece altyapı, üst yapı çalışmalarıyla, fiziki kalkınmayla yetinmedik. Türkiye'nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için çalıştık."


Terör Belasını Ülkemizden Köküyle Sökeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yola devam ettiklerini belirterek, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme sürecine girdiğini vurguladı. Bakan Tunç, bu süreçte milletin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini ifade etti.

Dünya Soykırıma Sessiz Kalıyor

Adalet Bakanı Tunç, Ramazan ayında Filistin'de yaşanan trajediye dikkat çekerek, uluslararası sistemin adaletsizliğini vurguladı. Tunç, Gazze'de yaşananların uluslararası sözleşmelere aykırı bir soykırım olduğunu belirtti. Gazze'de 500 günü aşkın süredir devam eden saldırılarda binlerce masum insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Bakan Tunç, şunları söyledi:

Bartın Kalkınma Hamlesinden Payını Almaya Devam Edecek

Bakan Tunç, Bartın'ın AK Parti döneminde büyük yatırımlar aldığını belirterek, şehrin her köşesinde önemli eserler bulunduğunu söyledi. Tunç, eğitimden ulaşıma, sanayiden altyapıya kadar birçok alanda Bartın'a yatırım yapıldığını vurguladı.

Amasra Kazası için Yargı Süreci İşliyor

Amasra'da 43 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini hatırlatan Tunç, şehit madencilerin aileleriyle yakından ilgilenmeye devam edeceklerini belirtti.

Kartalkaya'daki Otel Yangını Üzerinden Siyasi Polemik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi üzerinden siyasi polemik yapılmasını sert bir dille eleştirdi.

İstanbul'daki Soruşturmalar Üzerinden Algı Oluşturma Çabası

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki soruşturmalar üzerinden siyasi algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, bu sürecin tamamen hukuki çerçevede ilerlediğini vurguladı.

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