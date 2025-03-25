Milli Emlak Uzman Yardımcısı Alımı Başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 210 milli emlak uzman yardımcısı alınacağını duyurdu. Duyuru, bakanlığın sosyal paylaşım sitesi X hesabından yapıldı. Paylaşımda,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 210 milli emlak uzman yardımcısı alınacak.

ifadesi yer aldı. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yarından (26 Mart) itibaren başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek. Bu süreçte adaylar, başvuru koşullarını dikkatlice incelemeli ve gerekli belgeleri eksiksiz hazırlamalıdır.

Yazılı Sınav Tarihi ve Yeri

Yazılı sınav, 18 Mayıs'ta Gazi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav tarihine kadar hazırlıklarını tamamlamalı ve sınav günü için gerekli tüm düzenlemeleri yapmalıdır.

Başvuru Süreci





Başvurular 26 Mart'ta başlayacak.

Son başvuru tarihi 9 Nisan.

Sınav 18 Mayıs'ta yapılacak.

Adayların, bu süreçte dikkat etmesi gereken en önemli husus, başvuru ve sınav tarihlerine uygun hareket etmektir. Başvuru sürecinin başarıyla tamamlanması, adayların kariyerlerine önemli bir adım atmalarını sağlayacaktır.