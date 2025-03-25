Bakan Bayraktar: Türkiye Ekonomisi Hızla Büyüyor

Bakan Bayraktar, Erzurum'daki bir kafede düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, kentteki ziyaretlerinde enerji ve tabii kaynaklar alanında beklentilerle ilgili kapsamlı çalışmalarda bulunduklarını söyledi. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının bu alanda taleplerini ilettiğini ifade eden Bayraktar,

"İnşallah bunlarla alakalı beklentileri en kısa zamanda yerine getirecek şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz."

ifadesini kullandı. Türkiye'de son 22 yılda ekonomi ve enerji alanında yaşanan gelişmelerden bahseden Bayraktar, şöyle konuştu: "Türkiye olarak biz son 22 yılda 230 milyar dolarlık ekonomiden 1,3 trilyon dolarlık bir ekonomiye geldik, Türkiye büyüyor."





Türkiye'nin Ekonomik Bağımsızlık Mücadelesi

Bayraktar, Türkiye'nin 3 konuda kendi kendine yeten bir ülke olmak zorunda olduğunu vurgulayarak, milli güvenlik meselesi, gıda güvenliği ve enerji güvenliği konularını ele aldı. Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı büyük hamlelerle dışa bağımlılığını yüzde 80'lerden yüzde 20'lere düşürdüğünü belirtti. Ayrıca, gıda güvenliği konusunda sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapı kurmanın önemine dikkat çekti.

Erzurum'un Enerji Arzına Katkısı

Erzurum'un enerji arzına önemli katkılar sağladığını belirten Bayraktar, TANAP projesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı Projesi gibi projelerin önemine değindi. Türkiye'nin enerjide bağımsızlık yolunda büyük adımlar attığını ifade etti.

Türkiye'nin Gelecekteki Ekonomik Hedefleri

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Karadeniz'de kendi gemileriyle doğal gaz arayabilecek bir ülke haline geldiğini belirterek, "Gabar'da bugün günlük 80 bin varil üretime ulaştık." dedi. Bu başarıların Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir parçası olduğunu vurguladı.

Gelecekteki Yenilikçi Projeler

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile enerji ve tarım alanında yenilikçi konular konuştuklarını belirten Bayraktar, Türkiye'nin sanayisini katma değerli hale getirmesi gerektiğini söyledi. "Türkiye emin olun güçlü bir şekilde bu yolda gidiyor." dedi. Gabar'daki petrol ve gaz keşiflerinin önemli bir başarı hikayesi olduğunu belirterek, gençlere istihdam sağlandığını ve gelecekte yeni adımlar atılacağını ifade etti.Programa Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, partililer ve vatandaşlar katıldı.