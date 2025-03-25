İBB soruşturmasının ilk üç gününde MB ne kadar döviz sattı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından piyasalarda yaşanan çalkantının ardından bugün yabancı fonların yöneticileriyle telekonferansta bir araya geldi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, telekonferansta piyasalarda oluşan çalkantıyı dindirmek için gereken her şeyi yapacaklarını ifade etti. Karahan, piyasalardaki çalkantının geçici olduğunu ve piyasa dostu adımlar attıklarını da belirtti.

Karahan, Merkez Bankası'nın Döviz Satışını Açıkladı

Ekonomim'in haberine göre; Karahan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaların ilk üç gününde piyasalardaki sarsıntıyı engellemek için Merkez Bankası'nın ne kadar döviz satışı gerçekleştirdiği yönünde bilgileri de yabancı yatırımcılarla paylaştı.

Sürecin ilk gününde yani 19 Mart Çarşamba günü Merkez Bankası piyasanın talebi doğrultusunda 10 milyar dolar satış gerçekleştirdi.

İkinci günde yani 20 Mart Perşembe günü 3 milyar dolar satış yapıldı.

Piyasadan en çok talep ise üçüncü günde yani 22 Mart Cuma günü geldi. Cuma günü Merkez Bankası 12 milyar dolar sattı. Böylece 3 günde toplam 25 milyar dolar satılmış oldu.

Fatih Karahan, söz konusu satış hesabının piyasa tarafından da yapılabildiğini belirtti.

"TCMB'nin Dezenflasyon Stratejisi Reel Kura Bağlı Değil"

TCMB Başkanı Karahan, yerlilerin dolarizasyonunun devam edip etmeyeceğine dair düşüncelerinin sorulması üzerine, "Araştırmalarımıza göre yerlilerin kararları döviz piyasasındaki volatilite ve TL'nin getirisine göre değişmektedir. Yerli talebindeki ilk ivmelenme mevcut gelişmeler nedeniyle artmış ancak daha sonra getirisinin yükselmesiyle ve kur oynaklığının azalmasıyla döviz talebi azalmıştır" dediği ifade edildi.Karahan, Türkiye'nin reel efektif kur bazlı dezenflasyon stratejisinin devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya ise, "TCMB'nin dezenflasyon stratejisi kura bağlı değildir. Burada arz ve talep yönlü faktörler önemli rol oynamaktadır. Talep koşulları iyileştikçe enflasyonda daha iyi sonuçlar göreceğiz. Döviz sepetinde yüzde 4 civarı bir aylık değer kaybı oluşmuştur. Yüzde 30-40 civarı bir geçişkenlik ile enflasyon üzerindeki etkiyi hesaplayabilirsiniz" yanıtını verdi.TCMB Başkanı Karahan, yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda, TCMB'nin toplantı bazında karar vermeye devam ettiğine dikkat çekerek, ara toplantının bir gereklilik olduğunu vurguladı.