Cezaevlerinde Yer Yok İddiasına Başsavcılıktan Yanıt

Emekli Bayram İkramiyelerine Zam, Genel Kurul'da
Emekli Bayram İkramiyelerine Zam, Genel Kurul'da
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
İBB soruşturmasının ilk üç gününde MB ne kadar döviz sattı?
İBB soruşturmasının ilk üç gününde MB ne kadar döviz sattı?
Özel açıkladı: İmamoğlu'nun yerine kim seçilecek?
Özel açıkladı: İmamoğlu'nun yerine kim seçilecek?
Milli Emlak Uzman Yardımcısı Alımı Başlıyor
Milli Emlak Uzman Yardımcısı Alımı Başlıyor
Ebubekir Şahin: RTÜK Tehditlere Boyun Eğmeyecek
Ebubekir Şahin: RTÜK Tehditlere Boyun Eğmeyecek
Bakan Tunç: Yargı Bağımsız ve Tarafsız Karar Verir
Bakan Tunç: Yargı Bağımsız ve Tarafsız Karar Verir
Erdoğan: Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz
Erdoğan: Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz
Bakan Tekin'den Eğitim-Sen Eylemlerine Tepki: Hukuki Adımları Atarız
Bakan Tekin'den Eğitim-Sen Eylemlerine Tepki: Hukuki Adımları Atarız
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 3 Şirkete El Koyma Kararı
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 3 Şirkete El Koyma Kararı
MASAK'tan Özgür Özel'in Sözlerine Yanıt
MASAK'tan Özgür Özel'in Sözlerine Yanıt
'Yaşanan gelişmeler enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacak'
'Yaşanan gelişmeler enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacak'
İmamoğlu'nun Bilirkişi Şikayetine Takipsizlik Kararı
İmamoğlu'nun Bilirkişi Şikayetine Takipsizlik Kararı
Yılmaz'dan uyarı: Dış müdahalelerin yapılmasına zemin hazırlanıyor
Yılmaz'dan uyarı: Dış müdahalelerin yapılmasına zemin hazırlanıyor
Ekonomik boykotlar Türkiye'yi krize sürükler mi?
Ekonomik boykotlar Türkiye'yi krize sürükler mi?
Sınıf başkanı sözünü tuttu: Okula bakan getirdi
Sınıf başkanı sözünü tuttu: Okula bakan getirdi
Tunç: Şiddet hiçbir zaman düşünce ve ifade özgürlüğünün aracı olamaz
Tunç: Şiddet hiçbir zaman düşünce ve ifade özgürlüğünün aracı olamaz
Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasına dair görüş yazısı
Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasına dair görüş yazısı
Devlet Bahçeli'nin Entübe Edildiği İddiası Yalanlandı
Devlet Bahçeli'nin Entübe Edildiği İddiası Yalanlandı
Çelik: Özel'in Boykot Çağrısı Liyakatini Sorgulatır
Çelik: Özel'in Boykot Çağrısı Liyakatini Sorgulatır
Ali Yalçın: Zammın Tüm Kamu Görevlilerini Kapsaması Gerekiyor
Ali Yalçın: Zammın Tüm Kamu Görevlilerini Kapsaması Gerekiyor
Erdoğan'ın annesine küfür edildi: 55 provokatör yakalandı
Erdoğan'ın annesine küfür edildi: 55 provokatör yakalandı
Ankara Valiliği toplantı ve yürüyüş yasağı süresini uzattı
Ankara Valiliği toplantı ve yürüyüş yasağı süresini uzattı
Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı
Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor
Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor
Motorine Zam Geliyor
Motorine Zam Geliyor
SGK Geri Ödeme Listesine 16 Yeni İlaç Eklendi
SGK Geri Ödeme Listesine 16 Yeni İlaç Eklendi
'Küfürlü' Yayın Yapanlara En Ağır Cezalar Uygulanacak
'Küfürlü' Yayın Yapanlara En Ağır Cezalar Uygulanacak
Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılarla görüşecek
Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılarla görüşecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Cezaevlerinde Yer Yok İddiasına Başsavcılıktan Yanıt

İstanbul Başsavcılığı, toplumsal olaylarda tutuklananların cezaevlerinde yer olmadığı için emniyette bekletildiği iddialarını reddetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 23:50, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 23:55
Yazdır
Cezaevlerinde Yer Yok İddiasına Başsavcılıktan Yanıt

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplumsal olaylarda gözaltına alınarak tutuklanan şüphelilerin cezaevlerinde yer kalmadığı için emniyette bekletildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada,

"Bir kısım medya organlarındaki, yaşanan toplumsal olaylarda gözaltına alınıp tutuklanan şahıslarla ilgili olarak ceza infaz kurumlarında yer kalmadığı, tutuklananların emniyet birimlerinde bekletildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

ifadesine yer verildi.

Başsavcılıktan Önemli Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son günlerde bazı medya organlarında çıkan haberlerle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Toplumsal olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan şüphelilerin cezaevlerinde yer kalmadığı için emniyette bekletildiği iddiaları, yapılan açıklamayla yalanlandı. Başsavcılık, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyunu bilgilendirdi.

Haberlerin Gerçeği Yansıtmadığı Vurgulandı

Açıklamada, medya organlarında yer alan ve toplumda yanlış anlamalara neden olabilecek bu tür haberlerin dikkatlice değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Başsavcılık, ceza infaz kurumlarının kapasitesinin yeterli olduğunu ve tutuklu şahısların yasal süreçlere uygun şekilde cezaevlerinde tutulduğunu vurguladı.Bu tür yanıltıcı haberlerin yayılmasının önüne geçmek için vatandaşların doğru bilgi kaynaklarına yönlendirilmesi gerektiği de belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini ve gerekli görüldüğünde kamuoyuna doğru bilgilerin aktarılacağını açıkladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber