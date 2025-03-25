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Fahrettin Altun'dan CHP'nin Boykot Çağrısına Sert Tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'nin boykot çağrılarını eleştirerek, toplumsal kutuplaşmayı arttırdığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 23:58, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 23:58
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Fahrettin Altun'dan CHP'nin Boykot Çağrısına Sert Tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Belirtmek isterim ki 'bizi görmüyorlar' diye devletimizin güzide kurumlarından TRT'ye, yerli ve milli çizgide yayın yapan medya kuruluşlarımıza saldıranların bir gün olsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını yayımlamayan muhalif medyaya söz söylediklerine şahit olmadık." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan Boykot Çağrısına Tepki

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'deki gösteriler esnasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı boykot çağrısına tepki gösterdi. İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Ana muhalefet" genel başkanının birkaç gündür yaptığı, yerli ve milli markaları hedef alan sözde "boykot" çağrıları, ülkemizin huzur ortamını bozmaya, toplumsal kutuplaşma ve gerilim yaratmaya yönelik başarısız siyaset mühendisliği girişimlerinden biridir.

Kendince ekonomiyi baltalama, kendi ideolojik saplantılarına destek olmayanları linçleme amacı taşıyan bu intikam girişimi, neyse ki milletimiz tarafından ciddiye alınmamakta, insanlarımız bu takıntılı düşmanlığa prim vermemektedir. Türkiye sosyolojisini okuyamadığını bu girişimle bir kez daha kanıtlamış olan CHP siyaseti, ülkemizde ayrımcılığı ve faşizmi körükleme amacına ulaşamadan bir kez daha başarısız bir performans ortaya koymuştur.

Altun'dan Samimi Öneriler


  • Önce kendi evinizin önünü temizleyin.
  • Önce kendi içinizdeki faşist ve ötekileştirici anlayışla yüzleşip bu ayrımcılığı bırakın.
  • Şu nefret söylemine artık son verin.
  • Önce biraz normalleşin, önce kendi içinizde büyüttüğünüz kin ve düşmanlıktan kurtulun.

Aksi takdirde içine düştüğünüz bu fasit girdaptan kurtulamayacak, bu güzel ülke için, bu aziz millet için gerçek bir değer üretemeyeceksiniz. Bizden söylemesi.

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