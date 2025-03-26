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26 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

26 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2025 00:01, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 00:03
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26 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ziyaret edecek, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında evlilik kredisi başvurusu yapan çiftin nikah töreni ile Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, koruyucu ailelerle iftar programına iştirak edecek.

(Kastamonu/15.00/16.00/16.30/17.30/18.00)

2- TBMM'den

- Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/09.30/10.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çukurca tahini üretim tesisini, Zap Kadın Kooperatifini, Çukurca tarihi taş evlerini, Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, iftar programına katılacak, sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Hakkari/14.30/15.00/15.30/16.30/17.00/17.30/18.34/20.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 1990-2023 dönemine ilişkin sera gazı emisyon istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyaretinin ikinci gününde temaslarda bulunacak.

(Washington)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, belediye başkanvekili seçimini belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirecek.

(İstanbul/13.00)

SPOR

1- THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

2- Nesine 2. Lig gruplarında 29. hafta karşılaşmaları oynanacak.

3- Nesine 3. Lig gruplarında 26. hafta müsabakaları yapılacak.

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçları başlayacak. Fenerbahçe Opet-Melikgazi Kayseri Basketbol ve Emlak Konut-Beşiktaş BOA müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/14.00/16.30)

5- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ikinci ayağında; Zerenspor-Kuzeyboru ve Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/18.30)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında Spor Toto Başantrenörü Serdar Seymen'in devre arasında vefatı nedeniyle tatil edilen Nilüfer Belediyespor-Spor Toto karşılaşması, kaldığı yerden aynı oyuncu, hakem ve gözlemcilerle oynanacak.

(Bursa/14.30)

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