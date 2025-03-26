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Güvenlik Soruşturması Kanununun iptal istemi karara bağlandı

Anayasa Mahkemesi, ana muhalefet partisi CHP'nin başvurusu üzerine 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun iptal talebini karara bağladı. Mahkeme talebi reddetti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Mart 2025 00:33, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 00:35
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Güvenlik Soruşturması Kanununun iptal istemi karara bağlandı

Anayasa Mahkemesi 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun çok sayıda maddelerinin iptal istemini karara bağladı. Mahkeme iptal taleplerinin tümünü reddetti.

İptal talebi reddedilen maddeler arasında, öğretmenler ve üst düzey kamu yöneticilerine güvenlik soruşturulması yapılmasını öngören maddeler de bulunuyor. Karar 26 Mart 2025 tarihli R.G.'de yayımlandı

26 mart 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız.

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