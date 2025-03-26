Yerlikaya'dan yasa dışı eylemlere karşı görev yapan güvenlik güçlerine tebrik

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, yasa dışı eylemlere karşı görevini büyük bir özveriyle gerçekleştiren başta İstanbul Valisi Davut Gül ve Emniyet Müdürü Selami Yıldız olmak üzere valiler ile emniyet müdürlerinin çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti.

Her türlü provokasyona sabırla karşı duran, sağduyuyla görevlerini ifa eden polisler ile iftihar ettiğini vurgulayan Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini her daim korumaktadır, korumaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.